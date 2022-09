Cris Morena recordó a su hija en el día de su cumpleaños

Cris Morena recordó a Romina Yan con un posteo en el día en el que hubiese cumplido 48 años, una costumbre que conserva para mantener vivo su recuerdo en internet. En su Instagram, compartió un video recordando algunas de sus escenas más memorables.

“Feliz cumpleaños RO, chiquitita amada por siempre! ❤️ Que nos volvamos a ver amor mío 🙌❤️ Mamá ❤️”, escribió la productora.

Cris Morena recordó a su hija Romina Yan en un emotivo posteo.



El video empieza con una locución en la propia voz de Romina: “Sé tu propio relojero. El tiempo es tuyo, está en tu almita. Date cuerda para ser feliz”. En las imágenes se la ve sonriente, bailando “Pimpollo” en Chiquititas y en algunas escenas recordadas de B&B, la novela que hizo con Damián De Santo. Por último, aparece bailando en Jugate conmigo y soplando las velitas en ese mismo programa.

En cuestión de minutos el posteo se llenó de comentarios recordando la luz característica que tenía. Georgina Mollo, que conoció a la actriz cuando filmaban el clásico infantil, escribió: “Romina almita elegida ❤️ Te recordamos con tanto amor, Romi querida”. Daniela Mastricchio, también parte del elenco, destacó: “Su sonrisa 😍 juro que está guardada en mi ❤️”.

También la recordaron en redes sociales su papá Gustavo Yankelevich y Franco, el hijo de Romina, con dos tiernas postales. “Sos mi faro, sos mi luz”, escribió el productor.

Las fotos que compartieron Franco Yan y Gustavo Yankelevich para recordar a Romina.

Facundo Arana recordó a Romina Yan en un posteo que compartió Cris Morena

Cris Morena también compartió un video de Facundo Arana recordando muy cariñosamente a Romina Yan. “Lo que más recuerdo es la sensación de que estaba, del otro lado de la cortina, un Gran Rex lleno. Fueron récord, fueron demasiadas presentaciones. Todo el tiempo estábamos con una sonrisa, con sensación de motor caliente a punto de salir al escenario y era muy espectacular”, describió el actor.

“Romi se metía adentro del reloj grande para empezar la función: el reloj subía, empezaban a bajar las luces en el teatro, se hacía un silencio y en ese silencio enorme de golpe se escuchaba un ‘los quiero’ y se prendía todo. Pegábamos un alarido tribal, enorme, extraordinario, en las épocas más felices de la vida. Romi es lo más”, cerró casi entre lágrimas.

La anorexia en la vida de Romina Yan



La anorexia en la vida de Romina Yan fue algo con lo que debió enfrentarse desde muy joven. durante 10 años realizó terapia para sentirse mejor con su aspecto físico, incluso en muchas entrevistas de la época se animaba a explicar esta enfermedad que la atormentaba.



“Sentía que no podía encontrar un equilibrio, o estaba muy flaca o estaba muy gorda, no podía frenarme. Y de ahí empezaron a surgir un montón de conflictos, que somatizaba a través de la comida. Ahora entreno tres veces por semana, pero no por el físico, sino por una cuestión de la cabeza”, dijo al diario Clarín en el año 2003.

También la perspectiva que tenía sobre ella misma era muy diferente al resto y se consideraba portadora de una “belleza interesante”. “Sé que tengo unos ojos expresivos, tengo una nariz grande, no tengo el mejor cuerpo, no tengo la altura…”, expresaba la ex integrante de Chiquititas incómoda con su persona.



Pero a pesar de su sufrimiento siempre se sintió apoyada por sus fanáticos quien continuamente le recordaban su belleza única, “A mí la gente me acepta como soy, gorda, flaca... Eso es increíble”.

Según los últimos datos presentados por la Sociedad Argentina de Pediatría cada vez son más las mujeres que sufren de anorexia en el país y la pandemia ha “recrudecido” la patología debido a la falta de socialización y contacto. Específicamente una de cada tres mujeres jóvenes en Argentina presentan algún grado de disconformidad en su imagen corporal que impacta en sus conductas referidas a la alimentación.