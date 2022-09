Darío Herrera será el árbitro del Superclásico.

Este domingo se juega un nuevo superclásico del fútbol argentino entre Boca y River y la AFA ya determinó quién será el árbitro para este trascendental encuentro en el que los dos equipos buscan acercarse a la cima.

Darío Herrera será el árbitro será el encargado de impartir justicia en el partido que se disputará en la Bombonera, desde las 17.

Herrera, que tendrá su quinta aparición en este tipo de partidos, estará acompañado en esta ocasión por Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá como asistentes.

Todos los Superclásicos que dirigió Darío Herrera



El juez nacido en Neuquén ya tiene experiencias en Superclásicos. Su debut en este tipo de partidos quedó trunco ya que fue en 2015, aquella noche de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en la que los jugadores de River fueron atacados con gas pimienta cuando ingresaron a jugar el segundo tiempo en la cancha de Boca.

Ese mismo año Herrera tuvo su segunda oportunidad en un partido por el torneo local que se disputó en el estadio Monumental y que terminó con victoria 1-0 del Xeneize por un gol de Nicolás Lodeiro.

En 2016, en tanto, dirigió un 0-0 en la Bombonera por el torneo de Transición y, finalmente, su última intervención fue en el Superclásico pasado, que terminó con victoria del Xeneize por 1-0 (gol de Sebastián Villa) en el estadio Monumental.

Qué dijo Marcelo Gallardo sobre la elección del árbitro para el Superclásico



“No quiero interferir en los árbitros. Los que se tengan que encargar de la elección, que apliquen las mejores posibilidades posibles y que después se juegue con la transparencia que tiene que haber. En el fútbol argentino tiene que haber transparencia. Erran todos los árbitros todo el tiempo a favor y en contra, hoy tienen muchas herramientas para errar menos. Todos debemos capacitarnos para lo que sea y ellos la tuvieron durante mucho tiempo. Uno entiende que deberían resolver cosas sin tantos yerros. Es momento de solucionarlo, tratando de hacer algo para solucionarlo, que no pase todo y siga. Yo digo las cosas para que se mejoren. No quiero que me favorezcan a mí, quiero que sean justos. Considero que tienen que estar mejor, no cada vez peor. No tenemos que involucionar, tenemos que evolucionar”, dijo el entrenador de River luego de la victoria de su equipo ante Barracas Central el domingo por la noche.

La lesión de Pablo Solari no es grave pero podría perderse el Superclásico con Boca: evaluarán su recuperación



En River hay una gran expectativa por saber si Pablo Solari podrá jugar el Superclásico del próximo domingo contra Boca luego de la dolencia muscular que lo obligó a pedir el cambio en el segundo tiempo del partido contra Barracas Central en el Monumental.



El delantero está en duda para el domingo: los estudios por imagen que le realizaron hoy confirmaron que tiene una “lesión leve” en el aductor izquierdo y su presencia dependerá de la recuperación en los próximos días.

Solari sintió el dolor en el aductor izquierdo a los 18 minutos del segundo tiempo al hacer un esfuerzo físico en el que terminó con las piernas abiertas en un movimiento no habitual. “Me duele”, dijo cuando estaba sentado en el banco de suplentes luego de ser reemplazado por Matías Suarez.

En River tienen en claro que el puntano tendrá difícil su participación en el Superclásico del domingo y esperan que no esté desgarrado. Todo dependerá de la evolución que tenga en la semana, de cómo lo vea Marcelo Gallardo, y de una decisión en conjunto con el cuerpo médico.