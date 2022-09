Cómo bloquear una cuenta de WhatsApp en caso de robo

Una de las cosas que hay que hacer en caso de que el teléfono haya sido robado o extraviado es bloquear la cuenta de WhatsApp. En este caso, el primer paso es llamar a la operador de telefonía móvil y pedir que se bloquee la tarjeta SIM.

Después del bloqueo, ya no será posible verificar la cuenta de nuevo en ese teléfono inteligente porque es necesario recibir un mensaje de texto (SMS) o una llamada para verificar la cuenta.

A partir de aquí, hay dos opciones:

1. La primera opción es utilizar una tarjeta SIM nueva con el mismo número de teléfono para activar WhatsApp en el celular nuevo. Esta es la forma más rápida de desactivar la aplicación en el equipo robado o extraviado. Sólo se puede activar una cuenta de WhatsApp con un número de teléfono y en un solo dispositivo a la vez.

2. La otra alternativa es enviar un correo electrónico incluyendo la frase “Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactivar mi cuenta” en el mensaje y tu número de teléfono con el formato internacional completo.

Es importante tener en cuenta que, aunque se tenga la tarjeta SIM bloqueada y el servicio telefónico suspendido, WhatsApp podría utilizarse con una conexión Wifi si no se contacta a la plataforma para solicitar la desactivación de la cuenta.

“Nosotros no podemos ayudarte a localizar tu teléfono. Tampoco es posible desactivar tu cuenta desde otro dispositivo”, aclaran desde la compañía en su blog oficial.

Si se creó una copia de seguridad en Google Drive, iCloud o OneDrive antes del robo o extravío del móvil, entonces será posible restaurar el historial de chats en el nuevo equipo.

Qué ocurre cuando se desactiva una cuenta

La cuenta no se elimina por completo, además los contactos todavía podrán ver el perfil del usuario así como enviar mensajes, lo cuales quedarán pendientes durante un periodo máximo de 30 días.

Si se vuelve a activar la cuenta antes de que sea eliminada, entonces se recibirán los mensajes pendientes en el dispositivo nuevo. Si, en cambio, no se vuelve a activar la cuenta en ese período, entonces la información se perderá por completo.

Cómo restaurar una copia de seguridad en un nuevo celular

En Android

Si se desea usar una copia de seguridad almacenada localmente, se deberán transferir los archivos al teléfono mediante una computadora, un administrador de archivos o una tarjeta SD.

1. Descargar una aplicación para administrar archivos.

2. En la aplicación para administrar archivos, ir al almacenamiento local o a la carpeta “sdcard” > WhatsApp > Bases de datos. Si los datos no están almacenados en una tarjeta SD, es posible que se visualicen otras carpetas con los nombres “almacenamiento interno” o “almacenamiento principal”.

3. Copiar el archivo de la copia de seguridad más reciente en la carpeta Bases de datos del almacenamiento local del nuevo dispositivo.

4. Instalar y abrir WhatsApp. Luego, verificar el número.

5. Cuando se indique, pulsar Restaurar para recuperar los chats y archivos multimedia desde la copia de seguridad local.

Cabe señalar que el celular almacena las copias de seguridad de los últimos siete días. Las copias de seguridad locales se realizan diariamente de forma automática a las 2:00 a. m. y se guardan como un archivo en el dispositivo.

Si los datos no están en la carpeta /sdcard/WhatsApp/, es posible que estén en las carpetas “almacenamiento interno” o “almacenamiento principal”.

En iOS

1. Iniciar sesión con el Apple ID que se utiliza para acceder a iCloud Drive.

2. Ir hasta WhatsApp > Configuración > Chats > Copia de seguridad.

2. Para restaurar una copia de seguridad, se necesita usar el mismo número de teléfono que se empleó para crearla. No es posible restaurar el historial de chat de otra cuenta de WhatsApp.

3. Debido a que las copias de seguridad están vinculadas a un número de teléfono individual, es posible tener copias de seguridad para varias cuentas de WhatsApp almacenadas en la misma cuenta de iCloud

