Macri, Milei y Espert celebraron el rechazo a la nueva Constitución de Chile

Mauricio Macri, Javier Milei y José Luis Espert celebraron el rechazo de Chile a la nueva Constitución, alegando que "prevaleció la sensatez" y ganó "la libertad".

Este domingo se impuso la negativa a la nueva carta magna diagramada por la Convención Constituyente que proponía modificar el texto central de la nación que nació en la época del dictador chileno Augusto Pinochet.

Sobre esto se expresaron dirigentes de la oposición argentina, que celebraron la decisión del 61,9% de los votantes que votaron por el "no". "Una Constitución es un acuerdo consensuado, no la imposición de unos sobre otros. En Chile prevaleció la sensatez. Queda abierta la oportunidad de dictar leyes inmediatas y pensar en una futura reforma constitucional para consolidar el progreso y la justicia en el país hermano", escribió el ex presidente Macri.

El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, también festejó el resultado. "FELICITACIONES CHILE...!!! El pueblo chileno ha logrado evitar que avance en su País las ideas socialistas al rechazar ese panfleto liberticida que tenía patina de una nueva Constitución. Ganó la vida, la libertad y la propiedad privada. Hoy ganaron los chilenos de bien. VLLC !!!", escribió en su cuenta de Twitter.

Su ex compañero de espacio y también diputado nacional José Luis Espert, escribió: "Bien por Chile! Libertad, Libertad, Libertad!".

El ex candidato a presidente de Chile y referente de la derecha trasandina, José Antonio Kast, compartió el argumento de la "libertad" que esgrimieron sus colegas argentinos. "Chile es una gran nación y después de esta noche, un pais más libre y con más esperanza", expresó en redes sociales.

Luego del duro golpe político que recibió a pocos meses de asumir como presidente, Gabriel Boric se refirió a la posibilidad de volver a insistir por una Constitución nueva. "Los anhelos de cambio y dignidad exigen a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, diálogo, respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todas y todos. Para allá vamos. Que viva la democracia y que viva Chile!", dijo en cadena nacional.

Entre sus nuevos 388 artículos, el proyecto consagraba una "plurinacionalidad" indígena y establecía un nuevo catálogo de derechos sociales en salud, aborto, educación y pensiones, con un marcado énfasis medioambiental y de protección de nuevos derechos. También mantenía la economía de mercado.