Polémico editorial de Eduardo Feinmann sobre Cristina

El periodista Eduardo Feinmann deslizó un polémico editorial en su programa por Radio Mitre. “Menos mal que a Cristina no le pasó lo mismo que a Nisman", dijo.

Como es habitual durante su programa "Alguien tiene que decirlo" por Radio Mitre, el periodista Eduardo Feinmann deslizó un polémico editorial donde analizó lo ocurrido con atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que generó rechazo a través de las redes sociales.

“Menos mal que a Cristina no le pasó lo mismo que a Nisman, menos mal que no lo asesinaron. Nisman terminó asesinado con un tiro en la cabeza. Menos mal que el arma se trabó, menos mal que era un tarado que no sabía usar el arma. Si Cristina hubiera muerto hoy la Argentina estaría viviendo una guerra civil. Fue muy grave lo que pasó”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Fue una pistola en la cabeza de la democracia. Por eso tranquiliza que no la hayan matado. Hoy el país vive en paz y espero que así siga, con paz social aunque unos no lo quieran. Cuando desde el discurso invitás a la muerte la muerte aparece. Grabois llamó a la muerte cuando habló de sangre y saqueos. Máximo Kirchner el mismo día del atentado dijo que querían matar a un peronista”.

“Con la misma lógica de ‘el arma la cargaron los medios, la Justicia y la oposición’, uno puede decir que el arma la cargó también el robo de vacunas, la fiesta de olivos, los 130 mil muertos por COVID o la chiquita Abigail. O quizás la inoculó la altísima inflación, el 50% de pobres, el ajuste de tarifas... A medida que pasan las horas desde el fallido atentado a Cristina Fernández de Kirchner uno se alivia de que no la hayan asesinado. Ella al otro día estaba como si nada hubiera pasado”, agregó Eduardo Feinmann e invitó a que la sociedad haga lo mismo y “siga adelante”.

De igual forma, el periodista resaltó que “todos los días ciudadanos argentinos de a pie honestos y trabajadores tienen una pistola en la cabeza que portan los delincuentes como el que quiso matar a Cristina”.

“Menos mal que las causas de corrupción por saquear al país también están con vida. Ser víctima no la convierte a Cristina Kirchner en inocente. Para el gobierno todo lo que no les gusta es lawfare, todo lo que no les gusta que se diga es odio. Escuchamos este fin de semana al senador Mayans, hombre de confianza de Cristina, jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, decir queremos paz social, paremos el juicio de vialidad. Desnudaron lo que quieren: parar las causas. Hay paz social si hay impunidad. Lo que quieren hacer es canjear paz social por impunidad en la causa vialidad”, explicó Feinmann.

Y cerró: “Es el momento de los líderes en la Argentina, que son los que tienen que aplacar las pasiones. Siempre la pasión nubla la razón. Es el momento de entrar en razones y parar las pasiones. La sociedad está más dividida que nunca”. “El otro para el gobierno, los que odian, es la justicia, la oposición, los medios. El odio siempre es el otro para la lógica kirchnerista. Quieren un discurso único. De eso se trata. Ahora otra vez volvieron con queremos una ley contra el odio, un DNU para volver a la ley de medios. Tal vez parte de la responsabilidad la tengamos los medios, pero la clase política tiene que ser una suerte de amortiguador entre las pasiones. La razón la tienen que manejar los líderes en este país”.

