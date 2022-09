Es ciego y adaptó el álbum del Mundial al sistema braille

Pedro Maron es no vidente desde que nació. Es un fanático del fútbol.

Pedro Maron es no vidente desde que nació. Es un fanático del fútbol.

Pedro Maron, un nene ciego de 11 años se volvió viral en las últimas horas luego de que se conociera su conmovedora historia. Para poder jugar con sus compañeros, adaptó el álbum del mundial al sistema braille y su ingenio, incluso, llegó hasta Qatar. El padre del niño subió un video a las redes sociales donde se puede ver a su hijo explicar cómo hace para completar la colección.

La historia del nene que adaptó el álbum del mundial al sistema braille

Pedro Maron tiene 11 años, vive en Brasil y es ciego desde que nació. Su historia de vida pasó a tener fama mundial en las últimas horas por lo que logró hacer.

El nene es fanático del fútbol y él también quiere coleccionar figuritas del álbum del Mundial de Qatar 2022 y participar en el juego de la escuela con sus amigos. Para lograrlo, tuvo la ingeniosa idea de adaptar el cuaderno al sistema braille para poder entenderlo.

La historia cobró repercusión mundial a través de las redes sociales e incluso llamó la atención de todos los medios qataríes. De acuerdo a lo que señaló el papá de Pedro a un medio local, el nene siempre mantuvo una fuerte pasión por el fútbol y ya en el Mundial del 2018 quería coleccionar figuritas. Ahora, en el 2022 volvió a pedir el álbum del Mundial y creó uno propio adaptándolo al braille.

Cómo es el álbum adaptado que inventó Pedro



“El álbum del Mundial de Qatar tiene unas páginas de la uno a la 20 y él sabe que cada página tiene 20 calcomanías, es más fácil para él ubicarlas”, señaló el padre.

No obstante, aclaró: “Pero aún no tiene lo más importante para él, la gran emoción es abrir el paquete y saber si la figurita está ahí o no. Él nos necesita. Le decimos cuál es el cuadro y luego lo busca”.

Pedro fue publicando distintos videos en su cuenta de Instagram donde mostró cómo colecciona el álbum del Mundial, adaptado al sistema braille. A raíz de esto, las publicaciones se viralizaron en todo el mundo y así llegaron a Qatar.

La repercusión de su ingeniosa idea para poder jugar

La repercusión fue tal que el padre del niño reveló que había sido abordado por vehículos desde Qatar, el país anfitrión de la Copa del Mundo, para dar entrevistas.

“No sé cómo llegó a Qatar. Fuimos contactados en Instagram por un representante del vehículo qatarí. Luego Pedro concedió una entrevista a dos vehículos en Qatar. Si tienes la oportunidad de presenciar la Copa del Mundo, la aceptamos. Peter se muere por ir. No hablo mucho con él sobre eso porque no quiero tener expectativas. Pero le gusta mucho el fútbol”, completó el padre.