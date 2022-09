El periodista ultra K Ezequiel Guazzora dijo que "no se puede convivir con los medios hegemónicos de comunicación". Y acusó de "incitar al odio" a Eduardo Feinmann, Alfredo Leuco, Luis Majul y Baby Etchecopar, por "difamar" a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Basta de periodistas comunicadores que generan violencia en la sociedad”, planteó Guazzora, después de participar en la mesa contra el odio, donde estuvo sentado muy cerca del presidente Alberto Fernández, en el Salón de las Mujeres, en Casa Rosada.

"Y tengan mucho cuidado, porque están tirando de la soga. No tiren de la soga, muchachos, porque si siguen tirando de la soga, va a pasar lo que no queremos. Y les puedo asegurar que la sangre esta vez no va a ser la nuestra”, cerró su discurso Guazzora.

El discurso de odio del ladero del presidente Alberto Fernández

Clarín publica en exclusiva un resumen de seis minutos, del violento discurso de 17 minutos que dio este viernes por la tarde desde su espacio en la radio AM 1300 La Salada, publicado originalmente por el sitio de Guazzora, Revolución Popular, en Youtube.

El periodista ultra K tiene una condena por violencia de género, por amenazar a su expareja, la exdiputada kirchnerista Stella Maris Córdoba. Y tiene denuncias judiciales de Etchecopar y de Majul, quien consiguió que le pongan una perimetral a Guazzora para evitar su acercamiento, porque fue seis veces a hostigarlo físicamente cuando salía de trabajar en su programa de radio.

Pese a ello, Guazzora fue el único periodista que participó del encuentro que mantuvo el presidente Alberto Fernández con 50 dirigentes sociales, gobernadores y funcionarios, en la tarde del viernes, en Casa Rosada, donde se presentó un documento contra los discursos de odio, con un fuerte sesgo partidario y contra la libertad de expresión, que llevó a la DAIA a retirarse del lugar sin firmar ese documento.

Allí estuvo sentado el periodista ultra K Guazzora, justo detrás del gobernador formoseño Gildo Insfrán, la funcionaria Mercedes Marcó del Pont y el gremialista Pablo Moyano, muy cerca del presidente Fernández.

Su nombre fue omitido en la lista de invitados

La información oficial del Gobierno no mencionó la presencia de Guazzora, en la extensa lista de invitados al encuentro en Casa Rosada. La polémica estalló en redes sociales, donde varios usuarios identificaron en la foto institucional al periodista ultra K y cuestionaron su inclusión allí, justo en un encuentro contra el odio y en un salón que homenajea a las mujeres.

La convocatoria mencionaba la reunión con personalidades de diversos sectores de la sociedad, para establecer “un amplio consenso contra los discursos del odio y la violencia”, según dijo el presidente Fernández durante el encuentro.

“Hoy participé de la reunión convocada por el presidente Alberto Fernández, donde tuve la oportunidad de dar mi opinión respecto a los gravísimos hechos vividos en las últimas con el intento fallido de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner”, posteó Guazzora en sus redes sociales.

Cuando un usuario de Twitter le preguntó “en carácter de qué” participó en esa reunión, Guazzora le respondió: “Referente de medios alternativos de comunicación popular, secretario de prensa de la CGT y militante peronista afiliado a los 17 años. ¿Algo más?”.

Violento y mentiroso

Sin embargo, esa información es falsa, porque no cumple esa función en la Confederación General del Trabajo, cargo que tiene Jorge Sola, secretario general del Sindicato de Seguros. En realidad, Guazzora integra la Secretaría de Prensa de la Regional Zona Norte del Gran Buenos Aires de la CGT, según él mismo aclaró posteriormente.

Guazzora se hizo famoso por generar escándalos permanentemente, como escrachador de periodistas críticos de la gestión oficial.

A su vez, cada vez que Guazzora fue a cubrir protestas contra el gobierno hubo grupos violentos que querían pegarle y tenía que ser escoltado por policías para que no lo lastimaran. Además, en la última protesta del kirchnerismo en la puerta de la casa de Cristina Kirchner, Guazzora terminó lastimado por los golpes de la policía.

Guazzora fue varias veces a hostigar a Majul, Leuco, Feinmann y Etchecopar, increpándolos por la calle y acusándolos de haber apoyado al gobierno de Mauricio Macri. Esos escraches fueron transmitidos por varios portales ultrakirchneristas, que celebraron cada uno de los escraches de este periodista militante.

Alberto pidió un pacto sentado al lado de un condenado por violencia

El presidente Fernández dijo este viernes, durante la reunión en la que también participó Guazzora, que “tenemos que volver a poner en práctica un pacto democrático donde la violencia sea excluida, el discurso del odio sea eliminado y el respeto sea un valor”.

Guazzora tiene una condena a tres años de prisión en suspenso por violencia de género, dictada por el Tribunal Oral Federal 3, al hallarlo culpable de cuatro hechos de agresión e intimidación contra su expareja, la exdiputada kirchnerista Stella Maris Córdoba. En esa condena, lo obligaban al periodista militante a “abstenerse de todo tipo de contacto” con su expareja y a “realizar un curso sobre perspectiva de género”, como condiciones para no hacer efectiva la pena e ir a la cárcel.

Pero podría ir preso, si el Tribunal Oral Federal 3 cumple con un fallo de la Cámara de Casación Penal que le ordenó dictar una nueva condena que agrave los tres años de prisión en suspenso que le había impuesto ese Tribunal en marzo de 2020.

Los jueces Liliana Catucci, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi sostuvieron en septiembre del año pasado que la condena anterior “descartó la figura agravada” del delito, “cuya aplicación resultaba indiscutible e impuso una irrisoria sanción de cumplimiento condicional que lejos se condice con la gravedad del caso”.

Una condena que puede llegar a ser efectiva

La violencia de género realizada por Guazzora en cuatro oportunidades contra la exdiputada tucumana Stella Maris Córdoba tuvo como propósito “obtener alguna medida o concesión por parte de un miembro de los poderes públicos”, según el fallo de la Cámara de Casación.

El fallo sostuvo que Guazzora logró su objetivo, "pues la nombrada jamás volvió a ser incluida en una lista de candidatos". Y agregó: "Están probados los hechos. No fue una reacción de enojo sino una reacción deliberada, reiterada en cuatro oportunidades, mediando violencia de género".

En el juicio por violencia de género contra Guazzora, el TOF3 lo había condenado a tres años de prisión en suspenso, por hallarlo culpable de cuatro hechos de agresión e intimidación. Lo obligaban al periodista militante a "abstenerse de mantener todo tipo de contacto con Stella Maris Córdoba" y a "realizar un curso sobre perspectiva de género", como condiciones para no hacer efectiva la pena e ir a la cárcel.​

Pero el fallo de Casación revocó esa sentencia y la agravó, poniéndolo casi al borde de la cárcel, en un nuevo fallo que deberá dictar el TOF3.

Cuando se conoció esa noticia, Guazzora respondió retuiteando un mensaje del abogado penalista Adrián Albor, quien sostuvo que "hay que ponerle un freno al Lawfare, Presidente. Indulto para Ezequiel. #Basta de Lawfare".

"Los jueces del Lawfare: Catucci, Gemignani y Riggi se han cobrado una nueva víctima. Parece que con un celular y un micrófono le hiciste mucho daño a la oligarquía que digita todo en las sombras. Espero que Alberto Fernández cambie de posición respecto del indulto", sostuvo Albor, en su mensaje que difundió el periodista ultra K, reseña Clarín.