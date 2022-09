El look de espalda descubierta de Timothée Chalamet

El actor estadounidense Timothée Chalamet desató la locura entre cientos de personas durante su paso por la alfombra roja del Festival de Venecia, donde apareció con un entallado traje rojo pasión que tiene la espalda al descubierto. Fue el look que eligió para presentar su última película, Bones and all.

Chalamet se encuentra en el evento por el estreno de Hackerman, película con la que el italiano Luca Guadagnino, quien le catapultó a la fama con Call me by your name (2017), aspira a conquistar el León de Oro de esta 79ª edición del certamen.

Para la ocasión, el Palacio del Cine asistió a una avalancha de seguidores y curiosos que guardaron su espacio desde primera hora de la mañana, con pancartas y cámara en mano, pero también con paraguas para protegerse del sol durante las largas horas de espera.

Chalametmania en el Festival de Venecia

Chalamet desató una auténtica locura entre sus fans al aparecer con gafas de sol y vestido con un entallado y brillante conjunto rojo compuesto por pantalón y una parte superior con un foulard que solo cubría su pecho, pero dejaba la espalda totalmente descubierta.

Antes de él, llegaron el realizador Guadagnino, que ha adaptado en su séptimo largometraje la novela homónima de Camille DeAngelis, así como la coprotagonista, Taylor Russell, con un voluminoso vestido verde y guantes blancos.

Los dos jóvenes actores protagonizan a una pareja de muchachos abandonados y marginados por su idéntico y feroz instinto caníbal y que acaban buscando juntos su lugar en el mundo.

Ricardo Darín en el Festival de Venecia

El Festival de Venecia (en italiano, Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia) es un festival cinematográfico que se lleva a cabo cada año en el Palazzo del Cinema de Venecia. Es uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo.

Allí se encuentra el argentino Ricardo Darín.

En el marco de la conferencia de prensa por el estreno de "Argentina, 1985" en el evento, una periodista quiso saber cómo habían vivido la situación del ataque a Cristina Kirchner. El primero en tomar la palabra fue Santiago Mitre, el director del film. “La verdad es que fue fuerte y un gran shock para nosotros. Estábamos en el avión viniendo hacia aquí cuando sucedió el atentado, y nos enteramos cuando aterrizamos. Es un hecho horrible, que no pensamos que podía suceder”, comentó el cineasta.

Y agregó: “Si hay algo que creíamos que el juicio del ‘85 había saldado para siempre es la violencia como posibilidad de resolver conflictos políticos. Repudiamos enérgicamente lo sucedió. Creemos que el Nunca más del alegato del Juicio era para siempre, y la violencia sigue existiendo. La película cobra una vitalidad que nosotros no pensábamos que iba a tener”.

Por su parte, el actor argentino aseguró que el juicio a las Juntas militares fue uno de los más importantes del país, además de ser un ejemplo para el mundo: “La película mira hacia adelante, a las generaciones nuevas, a los que tienen que tener muy en claro, y a través de los ejemplos y no de los discursos, la importancia de recuperar la dignidad, no bajar los brazos, con Justicia y con la verdad”.

Además, durante la conferencia, Ricardo Darín también se refirió al sufrimiento que dejó la dictadura militar y dio un mensaje que todos relacionaron con el ataque a Cristina Kirchner: “Cómo se reprime la rabia no estoy capacitado para responder en general, cada uno hace lo que puede con respecto a la ira, pero es importante revisar la violencia propia, la interna, porque sin querer podemos contribuir a esa violencia generalizada sin darnos cuenta. Si uno tiene sensibilidad, el primer deber es ponerse en el lugar del otro, incluso si recibimos una agresión. Porque la bola de nieve es difícil de detener. El odio es lo único que no prescribe”.