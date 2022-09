Mientras continúa la investigación en relación al intento de asesinato que sufrió Cristina Kirchner el último jueves en la puerta de su casa ubicada en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, a medida que pasan las horas se conocen más detalles del violento ataque.

Fernando García, concejal del partido bonaerense de Presidente Perón por el Frente de Todos, contó hoy que fue él quien redujo al Fernando Sabag Montiel, el atacante, luego de que gatillara un arma de fuego frente al rostro de la vicepresidenta. “Lo agarré del cuello y se lo entregué a la Policía Federal”, aseguró.

García, al igual que durante otras jornadas de vigilia en las afueras del domicilio de Cristina Kirchner, se encontraba junto a otros militantes en muestra de apoyo a la ex mandataria. En declaraciones radiales, dijo que no suele participar de los cordones humanos, ya que prefiere monitorear de cerca la situación por si ocurre algún episodio como el registrado el pasado jueves por la noche. Y si bien él no aparece en la mayoría de los videos que captaron el momento del ataque perpetrado por Sabag Montiel, él fue el encargado de reducirlo y pudo constatar que el agresor era “totalmente consciente” de sus actos.

“Este no está loco. Es un asesino que fue a hacer lo que había pensado. Cuando lo tenía contra la pared decía ‘yo soy compañero’. Eso lo repitió dos veces. En todo momento intentó zafar de la situación”, sostuvo esta mañana García, en diálogo con CNN Radio.

“No me arrepiento un segundo de haber avanzado con mi compañero Matías encima de este tipo”, dijo.

García formaba parte del equipo de militantes que colaboraba en la logística de acompañar a la vicepresidenta a entrar y salir de su domicilio.

Mientras la gente que logró observar el intento de asesinato gritaba “tiene un fierro”, no dudó y avanzó a los empujones hasta que pudo toparse con Montiel.

“No había tensión. Se había desplegado un operativo, se estaba coordinando todo. Capaz pasaba alguien y gritaba un insulto, pero eran episodios minúsculos”, contó sobre los momentos previos.

“Con otro compañero avanzamos y lo pudimos reducir. Luego lo retiramos y lo llevamos unos diez metros lejos de la gente y se lo entregamos a la Policía”, explicó.

Mientras el agresor era llevado por la Policía, García volvió al lugar donde logró reducirlo y resguardó el arma, que había quedado en el piso.

“Vuelvo al lugar y veo una persona en la esquina que me señala algo del piso. Me acerco y veo que estaba el arma tirada en la vereda. Le puse un pie encima y empiezo a llamar otra vez a la policía. Viene un custodio y se ocupa de la pistola”, agregó.

El hombre que atacó a Cristina Kirchner se negó a declarar

“Todavía no lo puedo creer. No dormí. Nos volvimos muy tarde de declarar, me pegué un baño y salí para la Plaza de Mayo”, agregó.

"Es el único imputado en el expediente caratulado como “homicidio calificado en grado de tentativa”, aunque los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

Sabag Montiel, el acusado de tentativa de homicidio agravado, por ahora guarda silencio. En la indagatoria ante la jueza y el fiscal a cargo de la causa, se negó a declarar pero dijo que quiere hacerlo pronto. También aclaró que el moretón que lucía en uno de sus ojos se lo habían hecho los militantes cuando lo redujeron. Por ahora continuará alojado en la sede de Policía de la calle Cavia al 3300.