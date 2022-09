Cada vez está más cerca la Copa Mundial de Qatar 2022 y la Selección Mexicana no ha dado una seguridad en la cancha ya que recientemente perdió ante Paraguay 1 - 0, juego correspondiente a los duelos amistosos que tiene el Tri previo a su debut en el Mundial.

Por ello, la afición mexicana ha pedido el despido de Gerardo Tata Martino pues consideran que el rendimiento que ha mostrado el equipo mexicano se debe a las decisiones del cuerpo técnico del argentino, incluso con abucheos en los estadios han manifestado su inconformidad.

"Noto gente feliz de que algún colega pierda o le vaya mal en su trabajo, me siento el enemigo público número uno", expresó el ex Newell's tras la caída ante la Albirroja de Guillermo Barros Schelotto en la noche del miércoles en Atlanta, Estados Unidos.

"Noto un entorno que se siente cómodo con esta situación que es bastante atípica, la gran preocupación es qué incidencia tiene esto en el grupo de jugadores porque cada vez tienen que salir a defender al entrenador, y de por sí es difícil ser jugador", añadió Martino, enojado por los comentarios en su contra.

Suma detractores

La queja del Tata no tuvo el efecto esperado y en las últimas horas sumó un nuevo crítico a la lista. Manuel Lapuente, ex entrenador del Tri, habló de la selección azteca y se quejó con la Federación Mexicana de Fútbol por haber designado a Martino desde un principio.

"¿No hay técnicos mexicanos? Yo no estoy hablando mal de Gerardo Martino. Es un gran técnico, lo sé, lo conozco y sé su carrera, ¿pero no hay técnicos mexicanos? Ustedes saben mejor que yo, ¿ya no hay? ¿Entonces para qué queremos un extranjero en nuestra selección? No se vale, yo digo que no se vale. Con todo el respeto del mundo para los extranjeros, pero la Selección Mexicana la debe llevar un mexicano", tiró Lapuente en una entrevista con ESPN.

🗣 "La selección mexicana la debe de llevar un mexicano".



Contundentes palabras de Manuel Lapuente en exclusiva con Futbol Picante 🔥 pic.twitter.com/AmbvVk8mZf — Futbol Picante (@futpicante) September 2, 2022

Aunque la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ya conocía de su inconformidad, no le permitió irse y lo convenció a terminar su ciclo con el combinado nacional. De acuerdo con Fernando Cevallos, de Fox Sports, en cuanto Martino se enteró de los ajustes que realizaría Yon de Luisa, presidente de la FMF, pensó en seguir a Gerardo Torrado y salirse junto con él.

Debido a que el Tata llegó a la Selección Mexicana gracias a la dirección deportiva del Borrego Torrado, en cuanto supo que Yon de Luisa lo despediría de su cargo, a consecuencia de los recientes resultados con las diversas categorías del equipo azteca, el argentino renunciaría a su puesto en la dirección técnica del Tri.

Sin embargo, su propuesta no fue tomada por la dirección de la FMF ya que el propio Gerardo Torrado se encargó de convencer a Martino para que no se fuera. Tras diversos diálogos entre el ex director deportivo y el entrenador, el Tata aceptó quedarse a terminar su ciclo mundialista con México.