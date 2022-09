El análisis político del influencer sobre el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta recibió duras críticas. "No tengo ganas de discutir", replicó

Santiago Maratea lamentó el ataque que sufrió el pasado jueves la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo, fiel a su estilo, en las redes sociales, donde el viernes por la mañana posteó: "Me acabo de enterar, qué triste". Después, compartió sus reflexiones sobre el atentado que conmocionó al país y recibió una catarata de críticas que respondió avivando la polémica.

“Me da tristeza que en la Argentina cada vez menos gente puede acceder a la educación, la salud, la seguridad y un futuro, mientras está repleto de fanáticos que creen que el problema a resolver del país es una interna entre 6 políticos. Sigan con la grieta que vienen bien che”, comentó Maratea en Twitter y, de inmediato, una legión de usuarios de la red social cuestionaron su perspectiva politica.

“Dedicate a no acercarte más a los comentarios políticos porque no hay uno que tenga un sustento racional. Siempre son un vómito de pensamientos que no son constructivos ni de casualidad”, le replicó un seguidor.

“Santiago, hoy necesitamos repudiar con fuerza la violencia para cuidar los consensos ciudadanos que conseguimos. Es una ilusión creer que no hacés política. La hacés, y en estos casos de la peor manera, minimizando algo gravísimo para la democracia argentina”, añadió otro tuitero.

Frente la repercusión que tuvieron sus posteos, el influencer advirtió que estaba dispuesto a debatir sobre el tema. “No tengo ganas de discutir con nadie, solo les recuerdo a los que critican mi trabajo o mi rol en la sociedad, que así, boludo como me ven, ya logré colectar más de mil millones de pesos, cada centavo invertido en la Argentina. ¿Ustedes? Agrandaron una grieta? ¿Solo eso? Entonces ni me hablen”, comentó.

Después, mantuvo un ida y vuelta con una seguidora que le preguntó sobre cuál discusión quería evitar. “De la gilada de debatir sobre si fue real o no fue real cuando todo el foco debería estar puesto en nunca más permitir que se repita una situación tan triste y peligrosa”, respondió Maratea, quien fue blanco de apologías y rechazos, algo que sucede habitualmente cuando se expresa públicamente.

Vale destacar que, más allá de las críticas, recibió apoyos, como el de un joven que lo alentó fervorosamente: “Te banco a muerte loco. No pises el palito, cada vez que te ponés a explicar lo bien que hacés las cosas, das tres pasos para atrás. Tu mensaje es otro, no hace falta que le expliques a nadie quien sos”. Por su parte, el influencer le agradeció: “Me quedo con este tuit. Chau, los amo, gracias por cuidarme”.

Cristina Kirchner le dijo a la Justicia que no se dio cuenta de que le habían gatillado en la cara

La vicepresidenta Cristina Kirchner declaró el viernes en la causa que busca esclarecer el atentado que sufrió en Recoleta.

Reunidos en el living del departamento, de Juncal y Uruguay, en Recoleta, los funcionarios acompañados por sus secretarios escucharon de voz de la vicepresidenta que en el momento en que le gatillaron el arma, a pocos centímetros de su cabeza, no se dio cuenta y que recién después lo supo y tomó conciencia del hecho. En otro ambiente del piso, también estaba el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, los custodios de la vicepresidenta y dos agentes de la Policía Federal.

En la declaración que realizó la exPresidenta, se encontraban la jueza, el fiscal Carlos Rívolo y los secretarios. En la casa también estaban, aunque no presentes en la declaración, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, los custodios de la ex mandataria y dos agentes de la Policía Federal.

Según informaron fuentes judiciales, la magistrada ya reconstruyó la llegada de Cristina Kirchner a su departamento ubicado en el barrio porteño de Recoleta, confirmó que el arma es calibre 32 y no descartó que Sabag Montiel sea el único imputado.