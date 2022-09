Agustín Rossi, director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), defendió a los agentes encargados de la custodia a Cristina Kirchner durante el ataque. “Estaban muy atentos”, dijo.

“No creo que haya fallado la custodia”, consideró el exministro de Defensa en declaraciones al programa “Digamos Todo”, por CNN Radio. “Los operativos de la custodia estaban muy atentos. No quiero comparar, pero la realidad es que ya se veía un episodio de tensión con todo lo que había sucedido con la Policía de Buenos Aires el sábado pasado con la colocación de las vallas (en el edificio donde vive la Vicepresidenta). Estaban muy atentos”, insistió.

En el mismo sentido, Rossi amplió: “Yo no participo de los operativos y no tengo elementos concretos para evaluarlos, pero tengo entendido que se había aumentado la custodia sobre la Vicepresidenta”.

La llamativa declaración del jefe de los espías se da en medio de cuestionamientos dentro del propio gobierno con el rol de la custodia presidencial, a cargo del ministerio de Seguridad que coordina Aníbal Fernández.

Sorprende, además, que diga que no hubo falencias en el operativo cuando una persona gatilló a centímetros de la frente de la vicepresidenta que, según dijeron varios funcionarios que comparten Gabinete con él, está viva de milagro, porque la bala no salió.

“Lo digo por mí, porque he sido ministro de Defensa y he salido con custodia. Uno mismo repliega a la custodia”, argumentó Rossi. Y continuó: “La custodia trata de que uno no tenga contacto ni se someta a situaciones hipotéticas de riesgo. Hay que ver bien cómo fue planificado el operativo. Si yo le digo a mi custodio ‘usted se queda acá’, te van a decir ‘bueno, me quedo acá’. Esto es así en cualquier lugar del mundo”.

“Todos los dirigentes tienen que estar más atentos con las cuestiones de seguridad”

En se marco, el ex ministro de Defensa explicó: "Esto que hace Cristina del acercamiento con la gente también lo hacen otros dirigentes políticos del oficialismo y la oposición actual, eso merecerá una reflexión sobre cómo sigue eso. Todos tienen que estar un poco más atentos con las cuestiones de seguridad porque nosotros no las tenemos".

Sobre el impacto del hecho, Rossi analizó: “Me parece que recién vamos a tomar verdadera dimensión de lo que sucedió en la medida que empecemos a lograr tomar cierta distancia. Es gravísimo. La política argentina debe sentir el impacto y plantearse un antes y un después de lo que sucedió”, agregó.

"Razonablemente la política argentina tiene que sentir el impacto. Esto marcará la política de los próximos años", concluyó.

Cristina Kirchner le dijo a la Justicia que no se dio cuenta de que le habían gatillado en la cara

La vicepresidenta Cristina Kirchner declaró el viernes en la causa que busca esclarecer el atentado que sufrió en Recoleta.

Reunidos en el living del departamento, de Juncal y Uruguay, en Recoleta, los funcionarios acompañados por sus secretarios escucharon de voz de la vicepresidenta que en el momento en que le gatillaron el arma, a pocos centímetros de su cabeza, no se dio cuenta y que recién después lo supo y tomó conciencia del hecho. En otro ambiente del piso, también estaba el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, los custodios de la vicepresidenta y dos agentes de la Policía Federal.

