Día del Ferretero: los mejores chistes sobre esta profesión

Cada 3 de septiembre se conmemora en la Argentina el Día del Ferretero, una fecha que rinde homenaje a estos trabajadores y recuerda uno de los acontecimientos históricos más importantes del sector: la creación, en esta misma fecha pero de 1905, de la Asociación de Ferreterías, Pinturerías y Bazares de la República Argentina.

Este organismo nació con el objetivo de unir a los integrantes de esta profesión y luchaba, no solo por garantizar sus derechos, sino también por establecer y unificar criterios para la mejora de este servicio. En 1933, adquirieron su primera sede, la cual estaba ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el tiempo, se han ido instalando en diferentes ciudades del país, como Ramos Mejía, Rosario, Córdoba Capital, Santa Fe, Mendoza, Mar del Plata y San Juan.

En 1997, se convirtió en la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (Cafara).

¿Qué hacen los ferreteros?

Las ferreterías proveen una amplia variedad de materiales y elementos que pueden utilizarse para la construcción, reparación de hogares, limpieza, fumigación, electricidad, mantenimiento, entre otros. Por ello, es clave que quienes trabajan allí conozcan cada uno de los productos que comercializan, para qué sirven, cómo deben ser utilizados y las precauciones que hay que tener en cuenta.

Muchas veces, estos trabajadores brindan una solución a sus clientes ante problemas domésticos o a la hora de planificar una reforma en el hogar. En la Argentina, estos comercios pueden encontrarse en casi todas las ciudades o pueblos del país.

Chistes sobre ferreteros

En la cultura popular, las ferreterías son un lugar que se presta para el humor. En el Día del Ferretero en Argentina, recordamos algunos de los mejores chistes sobre esta profesión.

Algunos memes y chistes sobre las ferreteríasTwitter

Serrucho

-Cliente: Hola, ¿hablo con la ferretería?

-Ferretero: Si, ¿en qué lo podemos ayudar?

-Cliente: Mire, le hablo por el serrucho.

-Ferretero: ¿En serio? ¡Qué bien se escucha!

Ratones

Un señor entra a una ferretería y pregunta: ¿qué tiene de bueno para las ratas?

-Ferretero: Queso.

Candados

Un hombre entra a la ferretería y pregunta: ¿Tiene clavos? El ferretero contesta: No, no tengo.

“¿Y pintura?”, cuestiona el cliente. -Tampoco.

“¿Y un serrucho?”. - No tenemos nada.

“Bueno, ¿y entonces por qué no cierra?”, pregunta enojado el hombre.

-¡Porque no tengo candados!

Cierres y sierres

Entra un señor en la ferretería y pregunta: “¿Tienes serruchos?”

-Ferretero: No.

-Cliente: ¿Y sierras?

-Ferretero: A las ocho.

Cosito

Sr. Cliente: Si usted necesita el “cosito del coso”, traiga de muestra el “coso donde va el cosito”.

Efemérides del 3 de septiembre: ¿qué más pasó un día como hoy?

Las efemérides de este 3 de septiembre están encabezadas por el Día Mundial de la Higiene: una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concientizar sobre la importancia de la limpieza personal para la prevención de las enfermedades.

Por otro lado, un día como este nacieron dos importantes figuras de la cultura rioplatense: el artista plástico argentino León Ferrari, ganador en 2012 del Premio Konex de Brillante al artista más destacado de la década en la Argentina; y el influyente escritor uruguayo Eduardo Galeano, autor de una gran obra en la que destacan Las Venas Abiertas de América Latina.

Más cerca en el tiempo, hoy es el cumpleaños del Director Técnico José Pekerman, quien dirigió a la selección mayor de fútbol en el Mundial de Alemania 2006 y fue bicampeón con el combinado nacional sub 20. También festejará un nuevo aniversario de su nacimiento el actor Charlie Sheen, recordado por su papel como Charlie Harper en la serie Two and a Half Men, así como por su rol protagónico en la película Pelotón.

Sumado a esto, la historia del fútbol argentino muestra que un día como este de 1950 se inauguró el Estadio Presidente Perón, más conocido como El Cilindro de Avellaneda, en el que juega de local Racing Club.