Rugby: aplastante derrota de los All Blacks ante Los Pumas

El conjunto nacional de rugby, Los Pumas, no pudieron mantener la victoria obtenida hace una semana. En Nueva Zelanda cayeron ante los All Blacks por 56 a 3.

Una semana después de la alegría y el sabor de la victoria, llegó la contracara para el seleccionado argentino de rugby. En el segundo cruce ante Nueva Zelanda, Los Pumas sufrieron una dura derrota como visitantes, cayendo por 56 a 3 en el Rugby Championship.

Los argentinos no pudieron acomodarse ante la presión que del equipo local durante todo el juego, especialmente en el punto de contacto, forzando pérdidas con la defensa y jugando con pelota rápida en cada ataque. Para los visitantes, la falla estuvo en no saber adaptarse a las condiciones climáticas que presentó la noche de Hamilton, con mucha lluvia durante el primer tiempo, lo que llevó a cometer muchos errores de manejo, algo que en cambio, pareció no afectar a los All Blacks.

En el historial de encuentros entre ambos seleccionados, esta es la cuarta victoria más amplia por parte de los neozelandeses, que lo ubica en la cima del Rugby Championship. El próximo cuadro lo definen Australia y Sudáfrica.

Ya la primera jugada sirvió como muestra de lo que fue todo el partido. Salida de Nueva Zelanda, knock-on de Tomás Lavanini, scrum, penal, 3-0 en un minuto. A los 10, un mal kick de Santiago Carreras le dio un scrum en terreno ajeno a Nueva Zelanda, que forzó el penal, se instaló cerca del in-goal y no tardó en anotar el primer try, obra del pilar Ethan De Groot.

El apertura argentino tuvo un partido fallido en la conducción, la toma de decisiones y el uso del pie, además de sufrir un duro golpe en el muslo. En el segundo tiempo ingresó Benjamín Urdapilleta, que regresó a los Pumas luego de tres años y jugó su primer partido ante los All Blacks. Tampoco estuvo fino en la utilización del pie, aunque logró un buen quiebre.

En las declaraciones esta semana, los All Blacks dejaron entrever que utilizarían mucho más el pie. Y así lo hicieron, pero de manera inteligente, sin entregar la pelota sino dándose la posibilidad de recuperarla, o al menos poner bajo presión a los argentinos. Así llegaron, por ejemplo, al segundo try, que terminó firmando Caleb Clarke tras una buena gestión aérea de Will Jordan.

En la segunda mitad del primer tiempo los Pumas tuvieron algo más de control y un par de oportunidades: una terminó frustrada cuando le birlaron la pelota a Thomas Gallo en pleno avance y en la siguiente debieron conformarse con sumar de a tres (24-3 en 33 minutos). Pero el hambre de los hombres de negro (y el nivel de desconcentración de los argentinos) se advirtió en la salida siguiente, que recuperaron tras poner tremenda presión sobre la recepción y así llegaron a un nuevo try (Rieko Ioane).

🇳🇿Hermoso este try de los All Blacks. Tercero de Caleb Clarke a nivel internacional, tercero ante los Pumas.



⚡️La aceleración de Rieko. #NZLvARGpic.twitter.com/cvODMnxVB2 — Periodismo Rugby (@Perrugby) September 3, 2022

Otra muestra de la diferencia de foco de cada uno estuvo al inicio del segundo tiempo. Los Pumas tuvieron sus chances con varios minutos cerca del in-goal rival en que forzaron penales (y una amarilla), pero no llegaron al try. De hecho, Juan Martín González y Tomás Lavanini estuvieron cerca de apoyar. Sin embargo, la acción se diluyó y en una contra letal iniciada por Ioane, el más desequilibrante del partido, llegó la conquista de Jordie Barrett (34-3) que, con 20 por jugar, sentenció la suerte del partido.

Lo que sigue

La dura derrota representa un golpe duro para el orgullo de los argentinos y un freno al buen impulso que habían tomado a partir de la asunción de Michael Cheika, que vale repetir: ganaron una serie en la Argentina por primera vez en 15 años (ante Escocia), lograron la victoria más amplia en su historia ante un equipo del Tier 1 (el 48-17 a Australia en San Juan) y venían del primer éxito en Nueva Zelanda. Las posibilidades de ganar el certamen todavía están vivas.

Ahora, en medio de la cuarta fecha, los argentinos están empatados en 9 puntos con Australia, ya superados por sus vencedores de este sábado, que reúnen 10. Sudáfrica cierra la tabla de posiciones con 4. Desde las 6.30, Wallabies y Springboks completan esta jornada, que inaugura la segunda mitad del Championship.

Lee también