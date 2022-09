Keanu Reeves cumple 58: el hombre querido de Hollywood

Todos los años tiene algún gesto fuera de serie que sale a la luz en las redes. El actor demuestra que ser famoso y millonario no es sinónimo de vanidad.

Keanu Reeves en la premiere The Matrix Resurrections 2021.

El actor canadiense de origen libanés, Keanu Reeves, se ha posicionado como una de las figuras más destacadas de Hollywood. Sin embargo, su infancia no fue nada fácil.

De niño, estuvo en cuatro escuelas en apenas cinco años. Esto debido a sus malas notas y a las constantes mudanzas de su madre. Además, su diagnóstico como Asperger lo hacía creer poco inteligente. Pero, eso no fue impedimento para despertar su talento actoral.

Pero no solo lo actoral es destacable en él. Keanu Reeves es un gran benefactor y una persona muy humilde. Ha apoyado a instituciones como PETA, la Fundación SickKids y Stand Up to Cancer.

¿A qué se debe esto? Durante una entrevista, señaló que su hermana había padecido de leucemia y él siempre estuvo a su lado. Esto lo motivó a donar el 70 % de las ganancias de Matrix (un total de 45 millones dólares) para la investigación de esta enfermedad.

Asimismo, creó una fundación sin fines de lucro de manera anónima. “Tengo una fundación privada que ha estado operando durante cinco o seis años, y ayuda a un par de hospitales infantiles y a la investigación del cáncer. No me gusta adjuntar mi nombre en ello, simplemente dejo que la fundación haga lo que hace”, indicó.

Además, es de los pocos actores que les gusta compartir directamente con el público. En más de una ocasión, se le ha visto acceder a los pedidos de sus fanáticos para tomarse selfies o un saludo por celular, ser invitado en bodas o cumpleaños o solo ser recíproco ante una muestra de cariño.

El actor creció sin su padre. Tenia dos años cuando su padre abandonó a la familia. Llegó a conocerlo a los seis, sin embargo, cuando aparecía era preferible que no estuviera, porque ejercía violencia sobre su madre y sobre él con humillaciones. Samuel Reeves estuvo preso por traficar drogas. Su rubro era la heroína en el Aeropuerto Internacional de Hilo. De su infancia el actor recordó haber estado en contacto con la cultura china, con su arte, comidas gracias a su abuela china hawaiana. De su madre, recordó la enseñanza de los buenos modales ingleses.

La última vez que vio a su padre, fue a los 13. Luego su madre entró en una seguidilla de matrimonios frustrados, que no condujeron a nada, que obligaron al actor a mudarse y cambiar de escuela y amigos. Con una situación agravada, sus dificultades para sociabilizar, ya que fue diagnosticado con Síndrome de Asperger. Reeves no tenía buenas notas y se creía poco inteligente. Es que en cinco años, asistió a cuatro escuelas secundarias. En la Escuela de Artes Etobicoke fue expulsado. El dijo que “generalmente la máquina mejor engrasada de la escuela”. Cuesta imaginar que un chico Asperger pueda adaptarse a tantos cambios. El resultado fue que no pudo completar la escuela secundaria.

Keanu Reeves: Carrera actoral, éxito tras éxito



El recordado ‘Neo’ cuenta con varios premios y tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Keanu Reeves tiene entre su repertorio las comedias de la franquicia de 'Bill y Ted' (1989-2020); los thrillers de acción 'Point Break' (1991), 'Speed' (1994) y la franquicia 'John Wick' (2014-2022).

El thriller psicológico 'The Devil's Advocate' (1997); el thriller sobrenatural 'Constantine' (2005); y la saga de ciencia ficción y acción 'The Matrix' (1999-2021), quizá la saga más popular y recordada en el cine mundial.

Con idas y venidas en cuanto a sus relaciones sentimentales, hoy Reeves tiene un presente feliz junto a su actual pareja: la artista Alexandra Grant,