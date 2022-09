Murió Lucas de Azevedo, primer baterista de La vela puerca

Murió Lucas de Azevedo, el primer baterista de la banda de rock uruguaya La Vela Puerca. Este jueves al mediodía sus excompañeros de grupo confirmaron la noticia a través de sus redes sociales.

“Después de una larga pelea, se nos fue Lucas de Azevedo. Nos queda el dolor por esta pérdida, pero también, el recuerdo de su sonrisa inigualable que despertaba su amor por la música. Deskarado, De Bichos y Flores, A Contraluz. Ahí te escuchamos. Buena gira, hermano”, escribieron en una publicación de Instagram junto con una foto retro del grupo, cuando aun era parte de la formación.

El músico estuvo desde los inicios de la banda hasta el año 2004, cuando se abrió. Llegó a grabar con La Vela los cuatro discos de estudio que están mencionados en el posteo. Y volvió a tocar con ellos en el 2016, en el marco de los festejos por los 20 años del grupo.

Hace unos años y en diálogo con el diario uruguayo El País, recordó su paso por el grupo: “Cuando el primer disco salió al aire, explotó. Pasé de no ser nadie a ser el baterista de La Vela y que me señalaran en la calle. Nadie me quita lo bailado. Fue absolutamente fabuloso, lo más cerca que estuve de vivir algo como lo que vivieron mis ídolo, que son los Beatles”, contó De Azevedo. En aquella charla, además, dijo: “Sigo siendo un Vela Puerca. Lo voy a ser toda mi vida”.

Alejado de la música

A Lucas le habían diagnosticado un tumor cerebral cuando era chico, hecho que en el 2004 lo alejó de la música y momento en el que tomó la decisión de dejar la banda que lideran Sebastián Teysera y Sebastián Cebreiro para ocuparse de su salud. Luego, debió ser operado en varias oportunidades.

El posteo de La Vela Puerca para despedir a Lucas de Azevedo, su primer baterista

El mes pasado en Uruguay el grupo había hecho justamente un show a beneficio para poder ayudarlo, ya que su situación se había agravado. En ese momento, sus compañeros le agradecieron al público el haber agotado las entradas para el recital del 2 de agosto, organizado en la Sala del Museo del Carnaval, en Montevideo.

“Los que lo vieron tocar saben que no miento. Se le pintaba una sonrisa en el rostro y todo era posible. Le deciamos ‘El Pulpo’, parecía tener 8 brazos. Esta foto es de agosto 1999, cuando hicimos La Factoría. Chau Lucas, buen viaje amigo”, lo despidió en sus redes su amigo y compañero Carlos Quijano, saxofonista.

Por estas semanas la banda está presentando Discopático, su octavo disco de estudio que editaron en mayo de este año. “Aquel que ostenta la enfermedad de los discos. Esta afecta al disco inter musical que se encuentra formado por una sustancia vinílica llamada LP. Está alojada entre cada surco y su función es proporcionar felicidad a los oídos”, explicaron sobre el significado del título que lleva el álbum.