Alerta en River: Armani puede perderse el Superclásico

Por estas horas, todo es preocupación en River. Franco Armani se sometió este jueves a estudios luego de la lesión que sufrió en el partido ante Defensa y Justicia, por la Copa Argentina, y se confirmó que tiene un “pequeño desgarro en el pectíneo izquierdo”.

El guardameta está descartado para el duelo de este fin domingo ante Barracas Central y seguirán de cerca su evolución para saber si podrá estar presente el fin de semana siguiente, cuando el 11 de septiembre el Millonario visite a Boca en la Bombonera.

Arrancó la cuenta regresiva. Faltan 10 días para Superclásico y tanto Marcelo Gallardo como los hinchas le encienden velas a Armani. Hasta que pueda volver a las canchas, el arco será custodiado por Ezequiel Centurión.

Qué dijo Marcelo Gallardo sobre la lesión de Franco Armani

“Esperemos a ver qué dictan los estudios de mañana (por hoy). En principio, tuvieron un choque en el cierre del primer tiempo, en una jugada de defensa por derecha con un centro al corazón del área y quedaron sentidos los dos, veremos cómo se sienten y qué tiempo les llevará de recuperación”.

Boca pierde a Villa

Se espera que Villa sea operado de los meniscos esta tarde.

El delantero no se entrenó en la tarde del martes después de sentir dolor el domingo pasado durante el segundo tiempo en el triunfo de Boca por 2-1 sobre Atlético Tucumán, líder del campeonato.

Por eso los médicos del plantel le mandaron a hacer estudios que dieron una rotura parcial en el menisco externo de su rodilla derecha.

Villa es uno de los jugadores más importantes en el equipo “Xeneize” junto con el arquero Agustín Rossi, y ahora sería uno de los grandes ausentes el 11 de septiembre frente a River en la Bombonera.

En esa posición, Boca no tiene en estos momentos al juvenil Exequiel Zeballos quien fue operado de su tobillo derecho y recién podrá estar a disposición a comienzos del año próximo.

¿Cuándo se lesionó Villa?

Al parecer, el problema de Villa surgió sobre el final del partido, por un movimiento que le trajo un dolor en la zona afectada. Comenzó la semana entrenando pero, tras la práctica del martes, decidió hacerse los estudios que arrojaron la lesión en el menisco externo de la rodilla derecha.

Por ahora, Boca no dio un parte oficial sobre la salud del jugador.

Los partidos que Boca debería enfrentar sin Villa

FECHA 17, domingo 4 de septiembre

Colón vs Boca

FECHA 18, domingo 11 de septiembre

Boca vs River

FECHA 19, miércoles 14 de septiembre

Lanús vs Boca

FECHA 20, fin de semana del 18 de septiembre (a confirmar)

Boca vs Huracán

FECHA 21, fin de semana del 25 de septiembre (a confirmar)

Godoy Cruz vs Boca

FECHA 22, fin de semana del 2 de octubre (a confirmar)

Boca vs Vélez

FECHA 23, en la semana del 5 de octubre (a confirmar)

Gimnasia vs Boca

FECHA 24, fin de semana del 9 de octubre (a confirmar)

Boca vs Aldosivi

FECHA 25, en la semana del 12 de octubre (a confirmar)

Sarmiento vs Boca

FECHA 26, fin de semana del 16 de octubre (a confirmar)

Newell's vs Boca

FECHA 27, fin de semana del 23 de octubre (a confirmar)

Boca vs Independiente