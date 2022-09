“La oposición está viendo quién mata al primer peronista"

Máximo Kirchner criticó a Horacio Rodríguez Larreta, y al resto de los líderes de Juntos por el Cambio, luego de los incidentes del fin de semana producidos en el barrio de Recoleta, frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“No había motivo para poner las vallas más que una sobreactuación”, indicó el legislador nacional en declaraciones a El Destape. “La manifestación la generó el propio Horacio Rodríguez Larreta, que se quiso congraciar con Mauricio Macri y Patricia Bullrich para ver quién es el más duro”, añadió.

“Ellos están viendo quién mata al primer peronista, quién golpea al primer pibe o a la primera piba, quién saca chapa de cowboy y esas cosas terminan generalmente muy mal”, aseguró Kirchner en diálogo con el periodista Roberto Navarro.

“Terminan muy mal para las fuerzas de seguridad la dirigencia que juega a los cowboy, porque la dirigencia juega a los cowboy, la policía va y mata y el policía va preso y el dirigente, como ocurrió con De la Rúa, anda dando vueltas por todos lados”, agregó.

También recordó el momento que vivió con la Policía de la Ciudad: "No me pasó nada diferente a cuando he ido a la cancha o a los recitales a ver a los Redondos. En este caso sabían mi nombre. Me puse la capucha porque quería ir a ver a Cristina, que parece raro, pero no deja de ser mi vieja. Decidí hacerlo como cualquier hijo de vecino”.

En tanto, defendió a miembros de la militancia K: “La propia gente demostró que no quería golpear policías, armo un cordón para que puedan salir”.