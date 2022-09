Jorge Batista es un hombre muy reconocido en el ambiente del deporte. Además de ser jefe del Departamento Médico de Boca, trabajó con reconocidos atletas como Juan Martín Del Potrom, entre tantos otros.

Sin embargo, en las últimas horas fue noticia porque mostró toda su bronca en redes sociales luego de que la prensa publicara la noticia de la lesión de Sebastián Villa, quien tiene lastimado los meniscos y deberá ser operado.

“¿Por qué daría un parte médico si se enteran todos antes que los que trabajamos en el club?”, se preguntó en Instagram el doctor. La imagen se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El médico de Boca y un explosivo posteo tras la lesión de Villa

Sin dudas se trata de un grave problema de comunicación del club: se filtró una información sensible y hasta el momento Boca no se expresó de manera oficial por este asunto.

Se espera que Villa sea operado de los meniscos esta tarde.

El delantero no se entrenó en la tarde del martes después de sentir dolor el domingo pasado durante el segundo tiempo en el triunfo de Boca por 2-1 sobre Atlético Tucumán, líder del campeonato.

Por eso los médicos del plantel le mandaron a hacer estudios que dieron una rotura parcial en el menisco externo de su rodilla derecha.

Villa es uno de los jugadores más importantes en el equipo “Xeneize” junto con el arquero Agustín Rossi, y ahora sería uno de los grandes ausentes el 11 de septiembre frente a River en la Bombonera.

En esa posición, Boca no tiene en estos momentos al juvenil Exequiel Zeballos quien fue operado de su tobillo derecho y recién podrá estar a disposición a comienzos del año próximo.

¿Cuándo se lesionó Villa?

Al parecer, el problema de Villa surgió sobre el final del partido, por un movimiento que le trajo un dolor en la zona afectada. Comenzó la semana entrenando pero, tras la práctica del martes, decidió hacerse los estudios que arrojaron la lesión en el menisco externo de la rodilla derecha.

Por ahora, Boca no dio un parte oficial sobre la salud del jugador.

Los partidos que Boca debería enfrentar sin Villa

FECHA 17, domingo 4 de septiembre

Colón vs Boca

FECHA 18, domingo 11 de septiembre

Boca vs River

FECHA 19, miércoles 14 de septiembre

Lanús vs Boca

FECHA 20, fin de semana del 18 de septiembre (a confirmar)

Boca vs Huracán

FECHA 21, fin de semana del 25 de septiembre (a confirmar)

Godoy Cruz vs Boca

FECHA 22, fin de semana del 2 de octubre (a confirmar)

Boca vs Vélez

FECHA 23, en la semana del 5 de octubre (a confirmar)

Gimnasia vs Boca

FECHA 24, fin de semana del 9 de octubre (a confirmar)

Boca vs Aldosivi

FECHA 25, en la semana del 12 de octubre (a confirmar)

Sarmiento vs Boca

FECHA 26, fin de semana del 16 de octubre (a confirmar)

Newell's vs Boca

FECHA 27, fin de semana del 23 de octubre (a confirmar)

Boca vs Independiente