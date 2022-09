El municipio pidió a la empresa no cobrar el estacionamiento

En una carrera contrarreloj, el Fiscal Municipal, Hernán Colombres, manifestó a Los Primeros TV que ofrecerán a la Justicia todos los informes requeridos y además, solicitarán que con la misma celeridad que interpusieron la suspensión del contrato de estacionamiento medido, lo reestablezcan para evitar perjuicios económicos a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Hasta tanto eso ocurra, el funcionario indicó que ya le informaron a la concesionaria del estacionamiento que suspenda el cobro del servicio.

Colombres explicó que la decisión tomada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo no se trata de un fallo ni de una resolución, sino de una providencia que le indica que "debe cumplir con un imperativo legal del artículo 83 del Código Procesal Constitucional, que establece que notificados de un pedido de informe tiene que abstenerse de continuar ejecutando el acto".

El fiscal indicó que presentarán ante la jueza subrogante María Felicitas Masaguer los informes solicitados y que requerirán que hasta que se resuelva la cautelar pedida por FODECUS se permita continuar con el servicio porque esto afecta el orden del tránsito en la ciudad y las rentas públicas, ya que los recursos producto del canon que percibe por la concesión están destinados a financiar las obras de repavimentación de calles.

Colombres consideró que esto no implica la rescisión del contrato que el municipio firmó con la UTE Tecno Agro Vial, que desde el 18 de julio tiene a su cargo el estacionamiento pago en un cuadrante de la ciudad capital. "Nosotros entendemos que no están dadas las condiciones para una rescisión del contrato", dijo el funcionario y ante la posibilidad de un eventual planteo judicial de la empresa contra el municipio, no se aventuró a hacer presunciones, pero afirmó que "defenderemos los intereses del municipio como siempre".