La justicia ordenó suspender el Estacionamiento Pago

Por una medida judicial, el municipio de San Miguel de Tucumán tuvo que suspender el servicio de Estacionamiento Pago. Así lo ordenó la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que intervino por un un recurso de amparo presentado por la asociación civil Fodecus.

Además, la Municipalidad deberá presentar toda la documentación referida a la concesión del servicio de estacionamiento medido, desde la ordenanza que le da origen, hasta el decreto reglamentario, pasando por el expediente de llamado a licitación. Todo eso debe ocurrir en las próximas 48 horas.

El Estacionamiento Pago comenzó a regir el pasado 18 de julio

Desde ese día, para poder estacionar en el cuadrante comprendido por avenida Avellaneda-Sáenz Peña, Roca, Próspero Mena-Lucas Córdoba e Italia, los automovilistas deben optar entre tres posibilidades de pago que ofrece el nuevo mecanismo:

1- Abonar con el sistema de billetera virtual a través de la aplicación para celulares “Estacionamiento SMT”, que ya está disponible para su descarga en las tiendas Google Play (Android) y App Store (iOS).



2- Pagar ingresando a la página de internet www.estacionamientosmt.com.ar, donde, además, se brindan todos los detalles sobre el funcionamiento de este novedoso sistema.

3- Pagar en alguno de los más de 70 comercios habilitados, los cuales están distribuidos en distintos puntos estratégicos dentro del cuadrante antes indicado.

El servicio funciona de lunes a viernes, de 8 a 21 y los sábados de 8 a 14; mientras que los domingos y feriados no hay costos para estacionar en el área establecida.

La empresa y los costos

El cobro está a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (Tecno Agro Vial UTE), con experiencia en diferentes provincias y ciudades de todo el país, entre éstas Rosario, que ganó un proceso licitatorio para la concesión del servicio.

El pliego de la licitación del servicio prevé que la tarifa por hora de estacionamiento para autos y camionetas sea equivalente al precio vigente de medio litro de nafta súper. La hora de estacionamiento para estos vehículos cuesta $ 61,50. En tanto, el valor para el estacionamiento de motos es equivalente a un cuarto del precio que paguen los autos y camionetas, es decir aproximadamente $ 15 por hora.

Cuestionamientos

Los concejales oficialistas pidieron la nulidad del contrato, los cuidacoches realizaron protestas junto al Movimiento Evita y hasta el mismo gobernador Osvaldo Jaldo han puesto en tela de juicio el servicio y la empresa que lo presta.

El Mandatario tucumano explicó que la rúbrica es de ‘dudosa’ procedencia y de ‘dudosas’ prestaciones, lo que perjudica al 47% de los tucumanos que habitan San Miguel de Tucumán y sostuvo que la compañía se llevará el 85% de la recaudación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A su vez, observó que la firma contratada tiene relación directa con el Gobierno de CABA, que conduce Horacio Rodríguez Larreta, dijo.

Defensa

Rodolfo Ocaranza, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, expresó: “Yo creo que a este asunto tenemos que abordarlo desde tres dimensiones diferentes: política, administrativa legal y una operativa".

"Desde lo político claramente esto surge por motivos partidarios como se pudo ver con las protestas donde hubo banderas del Movimiento Evita, opiniones del vicegobernador, etc. Desde de lo administrativo legal, es el pedido de los concejales donde solicitan la nulidad basándose supuestamente en que la empresa no cumplía con uno de los requisitos exigidos para ser oferentes. Ante esto, el intendente inmediatamente corrió traslado, como se dice jurídicamente, a la compañía para ellos hagan su descargo. Luego se analizará las respuestas de la empresa si es satisfactoria y, si no lo es, se hará el pedido de nulidad. Y en cuanto a lo operativo, independientemente de que esta empresa sea o no, yo creo que el sistema es altamente exitoso para los fines que fue pensado e instrumentado por la Municipalidad. En nivel de aceptación de la ciudadanía es tan grande que hoy más de 40.000 tucumanos hacen uso del mismo”, detalló.