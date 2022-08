Brote de Neumonía: "La situación está totalmente controlada"

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a la situación que se está viviendo en la provincia con el brote de neumonía bilateral en seis pacientes.

"No soy un profesional en la materia por eso el ministro de salud viene dando conferencias y en esto hay que ser muy prudente y responsable", dijo.

Y añadió: "Le quiero dar tranquilidad a los tucumanos porque Salud está trabajando con el gobierno de la Nación, haciendo análisis en Tucumán y mandando al Malbrán e instituciones nacionales. Estamos trabajando a fondo en este tema".

"A este tema el Gobierno lo asumió desde el primer momento y con mucha responsabilidad. Y hoy la situación está totalmente controlada", siguió.

"Tenemos pacientes en diferentes estados, pero hay que esperar la evolución y el Ministerio de Salud seguirá informando", concluyó.

“Queremos llevar tranquilidad a la población y pedimos que sigan con los cuidados habituales”

"No existen nuevos pacientes contagiados, esta es una noticia positiva porque significa que, si se trata de un agente infeccioso o contagioso, no hubo ningún contacto estrecho, ni laboral ni familiar que tenga síntomas en relación a ellos. De la investigación etiológica queremos descartar una captura de pantalla de un pedido de laboratorio, la imagen fue difundida y causo mucha inquietud en la población y en los medios acerca del diagnóstico de leptospirosis, esa no es una información verídica”, explicó el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz.

Comunicación al Ministerio de Salud de la Nación

Medina Ruiz detalló que en el día de ayer estuvo en comunicación telefónica con la ministra Carla Vizzotti, quien está al tanto de lo que está ocurriendo y ofreció su apoyo en cuanto a equipos de expertos en caso de requerirlo, y que por el momento no es el caso. “Tenemos una comunicación directa y fluida con el Ministerio de Salud de la Nación que siempre está presente”, agregó.

Mensajes con información falsa

Respecto a los mensajes que se difundieron el ministro sostuvo: “A la sociedad le pedimos que busque siempre las versiones y la información oficial, que serán siempre la verdad, vamos a estar predispuestos y dispuestos a informar lo que ocurre, si hay alguna novedad la comunicaremos".

"Esta situación nos afecta porque continuamente nos llegan de todos lados mensajes, incluso anoche se difundió una captura de pantalla donde se veía el nombre del paciente y daba toda la impresión de que ya estaba determinado el diagnóstico, cuando en realidad lo que se visualizaba era el pedido de laboratorio”. En esta línea el funcionario instó a la sociedad en su conjunto a "no viralizar aquellos contenidos sobre los que tengan dudas, ya que eso solo genera inquietud”, finalizó.