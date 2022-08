A Rodrigo De Paul se lo ve muy enamorado de Tini Stoessel en las redes sociales. Sin embargo, puertas para adentro estaría muy arrepentido de haberse separado de Camila Homs, con quien tuvo dos hijos. Su cabeza habría hecho un click el día que ella le contó que estaba conociendo a otro hombre.

La modelo empezó un romance con Charly Benvenuto, un vecino de Puerto Madero con el que pegó onda rápidamente. Entre cena y cena fue creciendo el amor y días atrás hasta disfrutaron de unas lujosas vacaciones en Ibiza.

“Me parece que me mandé una cagada”, fue la frase que el futbolista les dijo a sus mejores amigos al ver que Homs le entregó su corazón a un nuevo amor, según comentaron en Socios del espectáculo (eltrece). Por estas horas también se habla de una fuerte crisis entre De Paul y Tini, que días atrás lo dejó mal parado cuando le preguntaron si estaba enamorada.

Rodrigo De Paul desmintió estar arrepentido de separarse de Camila Homs

La data aseguraba que el futbolista le habría confesado a sus amigos su arrepentimiento. Sin embargo, el propio De Paul se encargó de desmentirlo en Twitter: “FALSO, una más y van... hasta qué punto son capaces por un click”.

“Lo que está haciendo De Paul es empezar a trazar caminos que tiene cerrados en la familia Homs. Él casi está bloqueado por varios integrantes de la familia, pero él quiere que lo ayuden por lo menos a acercarse a Camila y a tener un mejor diálogo”, señaló Pallares.

En cuanto a la relación de Camila Homs con Carlos Benvenuto, también hay un runrún dando vueltas que indica que se mostraron distantes durante sus recientes vacaciones en Ibiza.

Los rumores de crisis de Rodrigo De Paul con Tini y Camila Homs con Carlos Benvenuto

Rodrigo De Paul, otra vez en boca de todos.

“La perlita que dejó los Premios Gardel fue la confesión de Tini, que no confirmó estar enamorada de De Paul. Todo esto para que cuando te preguntan si estás enamorada, con todo el quilombo de la familia, con el Chiqui Tapia, Camila Homs, vos decís que no estás enamorada. Me rompió el corazón”, señaló Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.

Sin piedad, el conductor agregó: “Camila Homs, andá para allá que De Paul es tuyo. Esta piba no está enamorada. Era un capricho de juventud. Tini dice que ‘lo quiere mucho’. Son generaciones que no se enamoran. Es todo líquido. Es todo amor de redes”.

“Tanto sufrimiento, una familia rota, idas, vueltas, el señor Homs que sale con un ataque, el quilombo con el abogado de ella, la división de bienes, Chiqui Tapia que se mandó la cagada al hablar de De Paul en el Mundial. ¡Todo esto para que vos no estés enamorada!”, le planteó Lussich mirando a cámara.

Por otro lado, Estefanía Berardi contó en Mañanísima (Ciudad Magazine) la data que le llegó sobre cómo se vio el vínculo entre Camila y Carlos durante sus vacaciones: “Sinceramente, aburridos a más no poder. Ni hablaban, al menos el rato que estuvieron en la comida. Ella estuvo todo el tiempo con el teléfono. No había abrazos, no había besos, no había nada”