Cuáles son las nuevas funciones de Instagram

La red social Instagram se encuentra probando nuevas formas de ayudar a las personas a controlar su experiencia en la aplicación en torno al contenido recomendado.

El feed está personalizado para cada usuario e incluye una combinación de publicaciones de cuentas seguidas y publicaciones sugeridas de cuentas no seguidas, pero que pueden interesar. También muestra las publicaciones sugeridas en lugares como la sección "Explorar" y en las pestañas "Tienda" y "Reels".

Actualmente, las publicaciones sugeridas en el feed son una de las formas en que las personas descubren nuevas cuentas de creadores y los creadores llegan a públicos nuevos. Ya que se personalizan para el usuario en función del contenido con el que interactúa en Instagram. Además, permite enviar comentarios para que las publicaciones sugeridas sean más relevantes según los intereses propios.

Las nuevas funciones de Instagram

En la primera prueba, las personas podrán seleccionar varias publicaciones en Explorar y tocar "No estoy interesado" para que Instagram sepa que no quieren ver publicaciones recomendadas de ese tipo.

Para hacerlo, deberás tocar el menú de tres puntos y luego seleccionar "No me interesa", o hacer clic en la X de la parte superior derecha de una publicación sugerida en la página de inicio. Si tocas "No me interesa", la publicación se eliminará del feed al instante y la app sugerirá menos publicaciones como esa en el futuro.

También están probando una función que te permite ocultar contenido con ciertas palabras, frases en el pie de foto o incluso hashtags en las publicaciones recomendadas. Es decir, las personas pronto podrán decirle a Instagram que no quieren ver publicaciones sugeridas con ciertas palabras o frases en el pie de foto o hashtags.

Si ves algo que no es relevante o si dejaste de ver algo que te gustaba, puedes usar esta función para dejar de ver el contenido que no te interesa. Las palabras serán predeterminadas por los usuarios.

Últimas actualizaciones de Instagram

Desde marzo, las personas también pueden cambiar entre las tres vistas de Feed, que incluyen "Inicio", "Favoritos" y "Siguiendo", y las dos últimas no tienen publicaciones sugeridas:

Agregar cuentas a favoritos y ver sus publicaciones más arriba en el feed

Si agregas una cuenta a tus favoritos, verás sus publicaciones más arriba y con más frecuencia. Además, puedes ver un feed exclusivo de tus favoritos para ponerte al día con sus publicaciones al instante. En esa vista, no hay publicaciones sugeridas y nunca compartimos quiénes están en tu lista de favoritos.

Para elegir tus favoritos, toca el logotipo de Instagram en la parte superior izquierda y agrega hasta 50 amigos, familiares, creadores o empresas. También puedes tocar el menú de tres puntos en cualquier publicación y seleccionar "Agregar a favoritos" directamente desde tu feed.

Ver publicaciones de cuentas que sigues en orden cronológico

La opción "Siguiendo" muestra publicaciones solo de cuentas que sigues, comenzando por la publicación más reciente primero. Al igual que en "Favoritos", en esta vista no se muestran publicaciones sugeridas y puedes ver las últimas 30 publicaciones para ponerte al día con lo que te hayas perdido.

Para ver las publicaciones solo de las cuentas que sigues en orden cronológico, toca el logotipo de Instagram en la página de inicio y elige "Siguiendo".

Ocultar temporalmente las publicaciones sugeridas

Las publicaciones sugeridas en tu feed pertenecen a cuentas que no sigues, pero que pueden interesarte. Si quieres dejar de ver las publicaciones sugeridas en tu feed, puedes ocultarlas temporalmente de forma sencilla durante 30 días.

Para ocultar temporalmente las publicaciones sugeridas, toca la X en la esquina superior derecha y luego toca "Pausar todas las publicaciones sugeridas durante 30 días". También puedes tocar el menú de tres puntos y seleccionar "No me interesa" en una publicación específica para que podamos mejorar la calidad de las publicaciones sugeridas.