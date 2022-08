Cómo prevenir afecciones severas en el manejo de alimentos

En el espacio Venta a la Ciencia, que conduce Daniela Orlandi, este miércoles fue abordado el tema de la higiene y la manipulación de los alimentos que a diario consumimos y que de acuerdo a su tratamiento evitan enfermedades graves como el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), el Hantavirus y la Leptospirosis, entre otras.

Para referirse a este tema, estuvieron en el living de Los Primeros TV la licenciada en Biotecnología, Becaria CONICET y Responsable de calidad y del área Matrices Alimenticias en LABACER (laboratorio de bacteriología certificado), Paula Moreno Mochi y la Nefróloga Infantil del Hospital de Niños, Isabel Barros.

En relación a la prevención en la contaminación de los alimentos, Moreno Mochi expresó que "hemos detectado que la comunidad no tiene mucha información sobre la enfermedades que se transmiten y qué hacer porque no hay un tratamiento específico para tratar el Síndrome Urémico Hemolítico, una bacteria que se transmiten por los alimentos y que está presente en el intestino de la vaca y cuando no se cumplen las buenas prácticas de higiene en los frigoríficos, esta bacteria tiene la particularidad de ir contaminando otras superficies y otros alimentos".

Isabel Barros, nefróloga y pediatra del Hospital de Niños, mencionó que el SUH en nuestro país “es la principal causa de insuficiencia renal aguda en los chicos y es prevenible, por eso queremos difundir”. Argumentó que pueden contraer la enfermedad por la ingesta de carne cruda contaminada con la bacteria Escherichia coli.

“Por ejemplo, por la carne picada que no llega a cocinarse de forma pareja y la bacteria no llega a morirse. También tenemos la contaminación cruzada cuando no separamos tablas, cuchillos y usamos los mismos utensilios para manipular la carne cruda que para la carne cocina o para las verduras”, mencionó.

A su vez, Moreno Mochi recomendó no consumir carne molida a los menores de 5 años.

Cinco claves de la inocuidad alimentaria