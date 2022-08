Descartan la leptospirosis en los casos investigados en Luz Médica

ALERTA POR CASOS DE UNA ENFERMEDAD NO IDENTIFICADA.

ALERTA POR CASOS DE UNA ENFERMEDAD NO IDENTIFICADA.

El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó este martes que se investigan casos de una enfermedad no identificada, que produjo la muerte de un médico y el contagio de otras cinco personas en el sanatorio Luz Médica. Tras difundirse la noticia comenzaron a encenderse alarmas en la sociedad y se generó mucha confusión al viralizarse audios y vídeos en los que se indicaban que las personas infectadas habían contraído leptospirosis.

Respuesta oficial

Es por ello que el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz fue consultado al respecto y desestimó dichas versiones.

“Han hecho una captura de pantalla que se registra cuando se hace la solicitud, uno pone allí Covid -por ejemplo-cuando se pide análisis”, indicó. "No sé quién hizo esa captura, que me la están remitiendo de todos lados, se trata de un pedido de laboratorio. Nosotros registramos cuando hacemos el pedido y cuando tenemos el resultado. Pero no es eso”, aseguró el funcionario.

Fuente: La Gaceta