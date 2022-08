Diego Armando Maradona, sin duda alguna el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, nos dejó huérfanos de su magia hace ya casi dos años, el 25 de noviembre de 2020, o al menos eso fue lo que escuchó y lloró buena parte del mundo, aquel mediodía en que Pelusa exaló su último aliento, solo, en una habitación de una casa de Benavídez.

Pero hay quienes creen que de tan bueno, logra de vez en cuando gambetear a la mismísima parca, y que es por eso que se lo sigue viendo, ya no sólo en cada pared de la Argentina, en Napoli, y en cada rincón del planeta donde su zurda se hizo inmortal.

También regresa en apariciones virales, como las que se vienen dando en los últimos meses, con rebote inmediato en las redes sociales, que sumó un nuevo capítulo en Escocia.

A dónde vas Pelusa

El video se grabó en las islas británicas, justo en el lugar donde nació el fútbol que él elevó a la categoría de arte, y luego se hizo global en Twitter y casi de inmediato llegó a la cuna del astro del fútbol mundial, su adorada Argentina.

La escena recrea a un entrenamiento del Dundee United, equipo histórico del fútbol escocés, y no importa quien habla en la tevé local o lo que le dice al periodista con su micrófono (de hecho, el audio llegó muteado). Lo que sacude al pueblo maradoniano es lo que sucede detrás de la escena.

Sobre el verde cesped, entre árboles y arcos de fútbol, una figura aparece corriendo con el andar y la cabellera propias del Diego de los años ochenta, el que se abrazó a la gloria en México 1986 y que forjó el mito a base de goles inolvidables y un título imposible que no volvió a repetirse nunca más para la Albiceleste, al menos hasta ahora.

Fue tan grande el impacto al ver ese "clon del Diego", que la persona que lo subió a Twitter hizo zoom en su figura casi calcadita y escribió en inglés, incrédulo: "What the fucks Maradona doing at Dundee", que sería algo así como preguntarse"Qué caraj... está haciendo Maradona en Dundee".

Pero no, hay respuesta posible. O quizá se puede parafrasear un latiguillo de estas latitudes: a las apariciones de Diego no hay que entenderlas, hay que disfrutarlas.

Allí donde estuvo

Quizá sean las ganas de verlo con vida, pero el Diez, enumera Clarín, sigue apareciendo en lugares... Pasó en mayo, detrás de una foto desenfocada de Lionel Messi en la Finalissima entre la Argentina e Italia, cuando se vio a un hombre con una gorra y una campera Adidas que miraba hacia abajo, como queriendo ocultarse de la lente del fotógrafo que dejaba fuera de foco al mejor jugador del mundo para mostrar la tribuna.

Pero Diego también estuvo en el Bosque, en un partido de Gimnasia ante Patronato. Diego, una vez más, con gorra y de perfil, camuflado entre la gente e intentando que no se descubra su travesura.

Lo increíble fue que esas dos imágenes de los supuestos Maradona, tanto en Wembley como en la cancha del Lobo, coincidieron con la última fisonomía de Diego en vida, cuando era DT de Gimnasia. Todo un caso de estudio para los feligreses de la Iglesia Maradoniana.

Pero Diego apareció por todos lados, en una mancha, en una pared, en las nubes de día o durante un atardecer. El Pelusa reaparece en forma constante.

En la catedral del deporte que él transformó en religión

La foto es en blanco y negro. Quien hizo el disparo dejó fuera de foco a Lionel Messi y en el fondo se puede distinguir con claridad a los espectadores en una de las tribuna laterales de Wembley dónde la Argentina e Italia jugaron la Finalissima. Acaso con mucho tiempo libre o porque se buscaba entre la muchedumbre, una persona se dispuso a ampliar la imagen.

Miró los rostros, las expresiones, detalles de los espectadores hasta que se topó con una fisonomía familiar. Encorvado, con una gorra que solo le deja ver una mejilla. ¿Es? La gorra es de una escudería de Fórmula 1 y la campera de la marca de las tres tiras. No parece su vestimenta habitual, sin embargo...

La postura invita a soñar y las ganas de verlo hacen el resto. ¡Fua, el Diego! se repite en las redes. El que quiere creer, que lo crea. Y el que no, que no lo haga, pero ¿cómo se iba a perder un Italia - Argentina en Wembley?

El posteo fue temprano: a las 8:30 de la mañana de este miércoles y con el correr de los minutos comenzó a popularizarse y a sumar retuits, favs y comentarios. ¿Cómo lo logró? Sin decir revelar su hallazgo: "No voy a decir lo que veo. Véanlo ustedes. Yo solo elijo creer", escribió @4sinproyeccion y publicó su propio "encuentren a Wally".

El mérito fue de @saritalcual, la fotógrafa que la publicó en su cuenta con una consigna distinta: quería encontrar a la chica que sobresale en el fondo, que está a la derecha de Messi con un buzo blanco y los brazos levantados. Por eso miles de usuarios comenzaron a ampliar la foto hasta encontrar a esa figura particular...

Pero a Diego también se lo vio en un partido de Boca. Fue en mayo pasado, durante la final de la Copa de la Liga Profesional en Córdoba entre el Xeneize y Tigre. Un usuario de la red social del pajarito también publicó una imagen en la que se veía una persona muy parecida físicamente al astro. Y aquella tarde, su Boquita fue campeón. Fua, el Diego.