Un niño tucumano elevó una plegaria especial y consiguió la figurita de Messi

El mundial despierta muchas expectativas, entre ellas, una que ya se convirtió en una tradición, como es completar el famoso albúm con las figuritas de los integrantes de todas las selecciones que estarán presentes en Qatar 2022.

La puesta en venta del famoso álbum, ya generó un ola de demanda inusitada, se agotó en pocas horas y ahora comenzó la locura por conseguir las “figuritas difíciles”, intercambios y ofertas de todo tipo circulan alrededor de este furor.

Teniendo en cuenta todo ese contexto, es que la historia de Dylan sorprendió y generó emoción.

¿Quién es Dylan?

Es un niño tucumano, de 12 años, que vive en Concepción y que el último fin de semana tuvo un momento pleno de felicidad. ¿Por qué?

Porqué desde el momento en que su mamá le dijo que le regalaría el álbum mundialista, el solo se ilusionaba con conseguir la figurita de Lionel Messi, ya que sería la más codiciada de la colección.

Es por eso que Dylan, elevó sus rezos y le pidió a su papá que falleció hace un año atrás en un accidente de tránsito, que le envíe la figurita del capitán de la selección argentina.

Grandísima fue la sorpresa, cuando el domingo pasado la madre le obsequió el álbum con cuatro sobres de figuritas. Dylan estalló de alegría cuando abrió el primer sobre y encontró no solo la figurita de Lionel Messi, sino también la de Cristiano Ronaldo.

Según relató su madre, Daniela Alderete, “El mundial pasado lloraba por las figuritas. Las intercambiaba con otros chicos, sabía las que tenía y las que le faltaban. Por eso le dije: ‘qué te parece si te compro el álbum’. Todo el tiempo ando buscando que haga algo, el año pasado ha fallecido su papá y eso ha sido muy traumático para él. Ahora está en tratamiento psicológico y está practicando ajedrez. Siempre estoy viendo qué puede hacer para que esté ocupado y no le vengan los bajones… Y se entusiasmó con el álbum, pero yo había visto que se necesitan como $35.000 para completarlo con todas las figuritas y le advertí que no podía comprarle todas esas, qué él tendría que ver cómo conseguirlas”-

Ante la inminente llegada del álbum el domingo, Dylan no pudo dormir en la víspera del domingo. Cuando su mamá advirtió la intensidad de esa expectativa, le preguntó qué le pasaba y el niño le confesó: “Estoy re entusiasmado, le pedí a mi papá para que me salga Messi. Ojalá me salga, no he dormido porque he estado rezando. Mi papá es mi ángel y me está cuidando siempre”.

“Él es muy fanático de Messi y quería esa figurita porque es la difícil… Yo, para mis adentros, me decía: ‘Ahora cuándo va a ser para que la saque’. Fue tremendo cuando vio que le había tocado, le temblaban las manitos, no podía hablar. Ahora, él va a comprarse los paquetes de figuritas… Tiene esa motivación”, relata la mamá de 43 años cómo vivió la grata sorpresa que se llevó su hijo el pasado fin de semana.

Un cumpleaños sorpresa en medio de la tristeza

El 28 de julio del año pasado, Dylan cumplió 11 años. Ese día, Rubén, su papá, fue a festejar con él. Ninguno sabía entonces que esa sería la última vez que se verían. Tres días después, cuando volvía de trabajar en una finca, Rubén encontró la muerte al chocar con su auto contra un camión cañero en la ruta: “Dylan ha quedado mal… Él era su única figura paterna porque su hermano mayor, Maximiliano, no está acá, está en la Armada. Este año, para su cumpleaños, me dijo ‘yo no quiero nada porque no tengo nada que festejar’… Sabía que a los tres días era la misa del padre. Como le cuesta sociabilizar, nosotros le hicimos una fiesta sorpresa en casa con todos los chicos de su grado”.

Hoy en día tanto Daniela como su hija Yanina, de 26 años, hacen todo lo que está a su alcance para que Dylan pueda superar la tristeza de la pérdida y salir adelante. La mamá cocina pizzas y empanadas que vende en su casa de la colectora Miguel Pujadas 315, en Concepción. No quiere moverse de su casa para tenerlo siempre cerca y apoyarlo con lo que él necesite para volver a ser ese niño feliz que era hasta que sucedió la tragedia: “Siempre ha sido un chico que era de hacer muchas cosas. Antes bailaba reggaetón y siempre ha sido muy chistoso, dice cosas que te hacen reír. Muchos le decían que, cuando sea grande, va ser payaso porque todo el tiempo está haciendo reír. Pero ha tenido ese bajón y ahora estamos nosotras animándolo y levantándolo, por eso lo acompañamos siempre que juega ajedrez”.

Daniela deja su número de teléfono para quienes quieran cambiar sus figuritas repetidas con Dylan: 3865529831. Sabe que su hijo necesita apoyo y cariño para volver a sonreír como antes. Esos pequeños milagros que a veces suceden y nos alegran la vida.

Fuente: eltucumano.com