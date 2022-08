Dormir bien reduce el riesgo de enfermedad cardíaca

¿Sabías que 9 de cada 10 personas no duermen bien por la noche? Eso dice una investigación de la Sociedad Europea de Cardiología, según la cual el sueño subóptimo se asoció con una mayor probabilidad de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. En este artículo vemos por qué dormir reduce el riesgo de enfermedad cardiaca y también hablamos de cómo dormir mejor.



Dormir bien para prevenir enfermedades del corazón

Los autores del estudio no también estiman que 7 de cada 10 de estas afecciones cardiovasculares podrían prevenirse si todos durmieran bien.

Los estudios previos sobre el sueño y las enfermedades cardíacas generalmente se han centrado en un hábito de sueño, como la duración del sueño o la apnea del sueño, donde la respiración se detiene y comienza mientras se duerme. Además, los estudios anteriores a menudo han evaluado el sueño solo al inicio del estudio.

El estudio actual utilizó una puntuación de sueño saludable que combinaba cinco hábitos de sueño. Los investigadores investigaron la asociación entre la puntuación de referencia del sueño y los cambios a lo largo del tiempo en la puntuación del sueño y la enfermedad cardiovascular incidente.

Este estudio incluyó a 7.200 participantes, hombres y mujeres de 50 a 75 años sin enfermedad cardiovascular, reclutados en un centro médico preventivo entre 2008 y 2011. La edad promedio fue de 59,7 años y el 62% eran hombres. Los participantes se sometieron a un examen físico y completaron cuestionarios sobre estilo de vida, antecedentes médicos personales y familiares y enfermedades.



Hábitos de sueño

Se utilizaron cuestionarios para recopilar información sobre cinco hábitos de sueño al inicio del estudio y dos visitas de seguimiento. Cada factor recibió 1 punto si era óptimo y 0 si no lo era. Se calculó una puntuación de sueño saludable que va de 0 a 5, con 0 o 1 considerado pobre y 5 considerado óptimo. Aquellos con una puntación óptima informaron dormir de 7 a 8 horas por noche, nunca o rara vez tener insomnio, no tener somnolencia diurna excesiva frecuente, no apnea del sueño y un cronotipo temprano (ser una persona madrugadora). Los investigadores revisaron incidentes de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular cada dos años durante un total de 10 años.

Al inicio del estudio, el 10 % de los participantes tenía una puntuación de sueño óptima y el 8 % tenía una puntuación deficiente. Durante una mediana de seguimiento de ocho años, 274 participantes desarrollaron enfermedad coronaria o accidente cerebrovascular.

Los investigadores analizaron la asociación entre las puntuaciones de sueño y los eventos cardiovasculares después de ajustar por edad, sexo, consumo de alcohol, ocupación, tabaquismo, índice de masa corporal, actividad física, nivel de colesterol, diabetes y antecedentes familiares de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o muerte cardíaca súbita.

La salud del corazón es mejor cuando duermes bien

Los investigadores controlaron la enfermedad coronaria y el accidente cerebrovascular cada dos años durante una década. Informaron que el 10 % de los participantes tenía un puntaje de sueño óptimo (uno de cinco, siendo cinco el óptimo) y el 8 % tenía un puntaje bajo al inicio del estudio.

Durante los siguientes ocho años, la cantidad de participantes que desarrollaron enfermedad coronaria o accidente cerebrovascular disminuyó en un 22 % por cada aumento de un punto en las mediciones del sueño de referencia. En comparación con las personas con una puntuación de cero o uno, los participantes con una puntuación de cinco tenían un 75 % menos de riesgo de enfermedad cardiaca o accidente cerebrovascular.

Los investigadores estimaron que si todos los participantes tuvieran un puntaje de sueño óptimo, el 72 % de los nuevos casos de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular podrían haberse evitado anualmente. Descubrieron que, con el tiempo, un aumento de un punto en la puntuación del sueño se asoció con una reducción del 7 % en el riesgo de enfermedad coronaria o accidente cerebrovascular.

Dicen los investigadores que este estudio ilustra el potencial de dormir bien para preservar la salud del corazón y sugiere que mejorar el sueño está relacionado con menores riesgos de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. «También encontramos que la gran mayoría de las personas tienen dificultades para dormir. Dado que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo, se necesita una mayor conciencia sobre la importancia de dormir bien para mantener un corazón sano»; explican.





¿Sabías que hacer ejercicio te ayuda a dormir mejor?

Hay muchas cosas que te ayudan a mejorar la calidad del sueño, como no mirar pantallas antes de dormir, no cenar en exceso y justo antes de acostarse o no consumir sustancias excitantes por la tarde y por la noche.

Pero, además, hacer ejercicio también ayuda a dormir mejor. Los motivos son varios. Por una parte, hacer ejercicio ayuda a reducir el estrés, que es una causa común de insomnio. Además, al estar más cansado físicamente, el cuerpo se acomoda mejor al ciclo del sueño.



