Espinoza volvió a hablar sobre la polémica en Boca-Atlético

La polémica volvió a estallar en la fecha 16 de la Liga Profesional en la victoria de Boca ante Atlético Tucumán. El Decano se sintió muy perjudicado por Fernando Espinoza y Jorge Baliño, encargado del VAR, por la jugada entre Zambrano y Maestro Puch en el final, que para mucho era roja al peruano y penal para los visitantes. El árbitro habló en TyC Sports y reafirmó la decisión que tomó en cancha.

Con respecto a la jugada sigo interpretando que "es un cierre del defensor Zambrano sobre el delantero Maestro Puch, hay un antebrazo con esa intención de querer bloquear el remate de Zambrano que termina sobre el delantero apoyando su codo-antebrazo y esa acción termina sobre el hombro/cuello. Con una consideración fundamental y reglamentaria que es que no hay un movimiento adicional para agredir a un adversario. No tiene esa intención de golpear, es acción del juego, creo que usa ese brazo como una herramienta y no como un arma. Esa es la interpretación", explicó el juez.

Además, agregó: "Al ser una jugada de interpretación, donde el reglamento nos habilita y nos da derecho a interpretar, al ser interpretativa podemos tener distintas consideraciones y tener distintas opiniones y discutirlas. Coincidimos con la cabina con esta posición del brazo y por eso no hubo revisión".

Finalmente quiso remarcar como debe trabajar la tecnología. "El VAR solo tiene que interceder bajo protocolo y solo cuando hay un error claro, obvio y manifiesto. Cuando uno interpreta la jugada, si en cabina se interpreta de la misma manera no existe ese error claro, obvio y manifiesto, entonces no hay que ir a verla. Porque si la vamos a ver creamos esa confusión", aclaró.

La jugada de la polémica en Boca vs. Atlético Tucumán

El Xeneize se lo dio vuelta al puntero de la mano de Luca Langoni, pero sobre el final Carlos Zambrano impactó con el codo el rostro de Ignacio Maestro Puch en el área y todo apuntaba a que el Decano tendría la posibilidad de reestablecer la paridad desde los doce pasos. Sin embargo, la jugada no fue revisada y estalló la polémica.

Qué dijo Bruno Bianchi sobre el polémico final de Boca-Atlético Tucumán

Después del partido, uno de los futbolistas del elenco tucumano que se refirió a esta situación fue Bruno Bianchi, el defensor del Decano sostuvo, "Eso fue falta y roja, pero bueno sabemos que tenemos que jugar contra estas cosas".

A pesar de la polémica, el jugador de Atlético Tucumán también se mostró autocrítico con los errores de su equipo, "Al partido lo teníamos controlado, pero se nos escapó. Era algo que podía pasar, las distracciones nuestras provocaron los goles de ellos". Bianchi también mostró molesto por algunas situaciones que se dieron en los minutos finales, "Me parece ilógico que faltando cinco minutos Boca esconda la pelota, algo que deja mucho que desear, pero bueno, nosotros nos vamos muy orgullosos y con la frente en alto", concluyó.