Cuál es la mejor canción de reggaetón según la Rolling Stone

Daddy Yankee es una de las máximas figuras latinas, con un trabajo muy importante dentro del género urbano, y con varios hits en lo más alto de las principales listas.

“Gasolina”, uno de sus clásicos que puso al género urbano a nivel internacional, fue elegido por la revista Rolling Stone como el número 1 entre las 100 canciones de reggaetón de todos los tiempos.

Fue para 2004, tiempo en que ya Daddy Yankee llevaba unos 10 años impulsando su carrera en el under, apareció “Gasolina” en el disco Barrio Fino.”En ese año, el artista era un talento probado en la escena subterránea del reggaetón, pero estaba ocupado preparando su próxima gran movida”, destacó Rolling Stone en un análisis de esta canción.

Cómo nació el tema “Gasolina”



La publicación además detalló que para ese tiempo, Daddy trabajaba en el disco Barrio Fino, estaba buscando alguna inspiración musical, estaba en el barrio Villa Kennedy de San Juan, uno de sus lugares de crianza, y escuchó a un hombre gritar a una mujer: “¡Cómo le gusta la gasolina!”.



Así, junto al compositor y cantante urbano Eddie Ávila (Eddie Dee) y el dúo de productores Luny Tunes, trabajaron este explosivo tema que entonces provocó que el mundo entero se enterara de la existencia del género.

Las otras canciones de reggaetón que aparecen en la lista



La segunda canción en el listado es “Quiero bailar” de Ivy Queen e incluida en su disco Diva (2003), seguido de Pa’ Que Retozen de Tego Calderón y que aparece en su primer álbum como solista El Abayarde.

La cuarta y quinta canción son “Dile” de Don Omar y que forma parte de su disco debutante The Last Don (2003) y Yo voy de Daddy Yankee junto a Zion y Lennox en el álbum del dúo puertorriqueño Motivando a la yal (2004).

Daddy Yankee durante un concierto de su gira de despedida "La última vuelta"

Daddy Yankee se despide de la música





Daddy Yankee anunció en marzo su retiro de la música. Con un video de Instagram, el cantante agradeció a sus fanáticos y presentó su último álbum titulado Legendaddy.

“Al fin veo la meta de esta carrera, que fue un maratón”, dijo el puertorriqueño para comenzar la grabación que tomó por sorpresa a sus millones de seguidores en Instagram. Más tarde, explicó que ahora le tocaba disfrutar lo que le habían regalado sus fanáticos durante los últimos 34 años de trayectoria.

En ese sentido, agradeció el apoyo que recibió todo este tiempo: “La gente dice que hice mundial este género, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertirlo en el más grande del mundo”.

“Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema. Trabajé con mucha disciplina para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y que trabajen por su familia y por los suyos”, agregó Daddy Yankee.

Las fechas de "La última vuelta", la gira con la que Daddy Yankee anunció su retiro



Para recordar su historia, relató que cuando era chico, en el barrio donde creció, la mayoría de los nenes querían ser narcotraficantes: “Hoy bajo para el caserío y la mayoría quiere ser cantante. Eso para mí vale mucho”.

El artista se presentará en octubre en la Argentina con su “La Última Vuelta World Tour”. Una gira final en la que tocará en países como Estados Unidos, México, Honduras, Costa Rica, Republica Dominicana, El Salvador, Guatemala y gran parte de Sudamérica. Esta comenzará el 10 de agosto en Portland, Orlando, y tendrá su fin el 2 de diciembre en Ciudad de México.