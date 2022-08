Selección: un jugador se lesionó, quedaría fuera del Mundial

Lionel Scaloni deberá comenzar a pensar en una selección sin Juan Foyth para el Mundial de Qatar, luego de que el defensor del Villarreal de España debiera ser reemplazado este fin de semana al sufrir un golpe en su rodilla en el duelo frente al Getafe.

Según confirmaron diversos medios españoles, el jugador de 24 años tendría entre 8 a 10 semanas de recuperación. El impacto de su rodilla contra el suelo generó una inflamación en la zona y este martes volverá a tener una nueva tanda de exámenes médicos para identificar el alcance de le lesión. En su lugar ingresó Kiko Femenia en lo que fue un empate sin goles para el Submarino Amarillo que quedó con siete unidades, a dos de los líderes Real Madrid y Real Betis de puntaje perfecto.

La dura noticia lo dejaría fuera de la competencia en el carril derecho de la selección argentina, puesto que actualmente se disputan Nahuel Molina Lucero y Gonzalo Montiel. Además, los tiempos ya lo descartan para la última gira de amistosos de la Albiceleste que por ahora tiene confirmado a Honduras el próximo 23 de septiembre en el Hard Rock Stadium de Miami.

Según informó el periodista Gastón Edul, que cubre el día a día de la Albiceleste para TyC Sports, el ex Estudiantes padece una lesión que no es de gravedad, pero que sí lo marginará de los partidos contra Honduras (23/9 o 24/9) y Jamaica (27/9), en Estados Unidos: "Malas noticias: Juan Foyth tiene y es baja por 6 semanas. No le dan los tiempos para la gira de la Selección Argentina. No va a ser desafectado hasta el final para ver su evolución".

En lo que incumbe al mercado de pases, Juan estaba en carpeta por el FC Barcelona para reforzar el lado derecho de la defensa. Pero de cara a la inactividad que deberá enfrentar el surgido en Estudiantes de La Plata, el blaugrana podría inclinarse en otras opciones. Cabe destacar que en el amistoso frente al Manchester City fue Sergi Roberto quien jugó en dicha posición de buena manera y por La Liga contra el Valladolid apareció Jules Koundé, de tarea correcta.

Un pase frustrado

El objetivo del cuadro culé es darle salida a Sergiño Dest e ir en búsqueda de un zaguero más. El nombre de Aaron Wan-Bissaka, relegado en el Manchester United, asomó como una alternativa y los rumores indican que se iniciaron conversaciones alrededor de un trueque. El Villarreal aclaró en su momento que sólo dejarían ir a Foyth en caso que un equipo active su cláusula de rescisión que aumentó en la reciente semana por un apartado en el contrato del argentino: 54 millones de euros.

Foyth no es un titular indiscutido en el equipo de Scaloni, pero su versatilidad para ocupar las posiciones de central y lateral derecho, además del gran nivel que viene mostrando en el Submarino Amarillo hace dos temporadas, lo posicionan con serias chances de integrar la lista de 26 para Qatar.

Vale recordar que Foyth se quedó afuera a último momento, por decisión técnica, de la Copa América 2021, con la cual la Argentina cortó una sequía de 28 años sin títulos con un triunfo histórico 1-0 ante Brasil, en el Maracaná, en la final.