Hoy es el día del Gamer, enterate por qué se celebra

Este lunes 29 de agosto, se festeja el Día del Gamer a nivel mundial. Una fecha especial para la comunidad de los videojuegos que cada vez es más amplia, variada y demandante, lo que desafía a las marcas dedicadas al segmento a estar a la altura de sus necesidades.

Según consultoras especializadas en los videojuegos, durante la pandemia el sector creció un 5,3% y totalizó para 2021 unos 3.000 millones de jugadores en todo el mundo -casi un 40% del total de la población mundial-. En el país, más de 19 millones de personas son jugadores, lo cual indica un aumento del 20% en la cantidad de gamers durante la pandemia del Covid-19, según datos de la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos de Argentina.

Origen

Su origen tuvo inicio en España por la decisión de tres medios especializados, PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía, que en 2008 creyeron que era momento de implementar una celebración. A pesar de ello, no se conmemora en la misma fecha en todo el mundo. En dicho año, se destacaban las consolas: Nintendo WIi, PlayStation 3 y la Xbox 360, con juegos como Grand Theft Auto IV, Fallout 3, Dead Space, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Super Smash Bros. Brawl o Left 4 Dead.

"A partir de la pandemia, muchas de las ofertas de entretenimiento tradicionales dejaron de ser una opción para los consumidores, lo que llevó a muchos a volcarse al gaming, no solo para jugar sino también para socializar", sostuvo Matías Benz, gerente de Marketing de ASUS Argentina. En este sentido, muchos consideraron que es una forma de entretenimiento sin tener que salir de casa.

Qué son los juegos Play-to/and-earn, la nueva tendencia del gaming

Desde su aparición, la tecnología Blockchain ha prometido avances y soluciones para casi todos los sectores e industrias del mundo. Una de ellas es la del gaming. Los juegos basados en Blockchain, también llamados Play-to-earn (Jugar para ganar), o Game-Fi, como ha empezado a conocerse este sector de la industria, mezclan el mundo de las finanzas y del gaming al ofrecerle a los jugadores la posibilidad de ganar dinero mientras juegan.

Básicamente son videojuegos donde los gamers reciben recompensas virtuales que tienen un valor en el mundo real. Estos premios suelen ser tokens no fungibles -NFT- o criptomonedas, que luego pueden cambiarse o venderse a otros jugadores, en mercados on line o en exchanges, plataformas que operan y comercian criptodivisas.

Esta nueva vertiente nace al conectar los distintos activos digitales de un juego a la blockchain. Cualquier activo que podemos encontrar dentro del juego como un arma o un skin se puede acuñar como un token no fungible -NFT- que puede ser conservado y transferido. Esto también crea la posibilidad de armar un sistema económico dentro de cada juego.

La popularidad también se ve reforzada por la reciente expansión de los esports, que año a año crecen de forma exponencial y logran más adeptos. En este sentido, en América Latina hay cada vez más jugadores profesionales, más organizaciones de esports con diferentes equipos, más torneos, más alcance y más dinero en juego.