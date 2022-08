MTV VMAs 2022: dónde verlos y quiénes son los nominados

Los MTV VMAs 2022 llegarán este domingo 28 de agosto para traer una edición que promete ser diferente y con talentos nuevos así como ya consagrados, por lo que este evento sin duda alguna será de lo más comentado en redes sociales, pues recordemos que de la misma ceremonia han salido momentos como Miley Cyrus twerkeando, Lady Gaga sangrando o Madonna haciendo historia con la cultura LGBT+ y sus pasos de vogue.

Este año se llevarán a cabo en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. La ceremonia cuenta no con un presentador sino con tres, ellos son: LL Cool J, Jack Harlow y Nicki Minaj, quien además será reconocida con el Video Vanguard por su trascendental trayectoria en el hip-hop y su amplia videografía, característica esencial para que pueda ser otorgado el reconocido premio que fue inspirado en Michael Jackson y que solo se le ha otorgado a distinguidas leyendas musicales.

Esperada premiación

La edición número 38 se llevará a cabo este domingo 28 de agosto y el evento se emitirá en todos los canales y plataformas de la cadena de televisión MTV en todo el mundo, si se trata de televisión de señal restringida tradicional. Sin embargo, recordemos que Paramount + ha adquirido los derechos de la cadena vía streaming por lo que los usuarios de la importante plataforma también podrán disfrutar del show por ahí.

Para la primera opción, podrás sintonizar los VMAs a través de los siguientes canales : Izzi- 236 Dish-260 y Sky-701(México). También podrás seguir la gala en las redes sociales de MTV -aunque así serán solo breves segmentos- y en su sitio web: http://www.mtv.com/vma. Otra opción streaming es ver la gala en la plataforma gratuita Pluto TV, en donde sólo tienes que buscar el canal de dicha televisora y aunque se presentan anuncios publicitarios, se puede reproducir el contenido completo.

El reguetonero tendrá presentación musical

MTV VMAs 2022 en vivo: horarios en el mundo

Perú: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (lunes 25 de agosto)

Las presentaciones en vivo en los MTV VMAs 2022

Aunque posiblemente la reina de la noche será Nicki Minaj, artistas como Eminem a lado de Snoop Dogg también representarán el género. El escenario de los VMAs recibirá una gran presencia latina gracias a los shows de Bad Bunny, Anitta y J Balvin, quienes serán embajadores de Colombia, Brasil y Puerto Rico. A ellos se suman Marshmello ft Khalid, Panic! At the disco, Blackpink, Lizzo, Jack Harlow, MaÌŠneskin, Dove Cameron, Saucy Santana, Yung Gravy, Tate Mcrae, Red Hot Chili Peppers, entre otros.

Los nominados y categorías más importantes de los VMAs 2022

Video del año

-Doja Cat - Woman

-Drake, Future & Young Thug- 2 Sexy

-Ed Sheeran- Shivers

-Harry Styles- As it was

-Lil Nas X & Jack Harlow- Industry baby

-Olivia Rodrigo- Brutal

-Taylor Swift- All Too Well

Artista del año

-Bad Bunny

-Drake

-Ed Sheeran

-Harry Styles

-Jack Harlow

-Lil Nas X

-Lizzo

Canción del Año

-Adele – Easy On Me

-Billie Eilish – Happier Than Ever

-Doja Cat – Woman

-Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)

-Lizzo – About Damn Time

-The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY

Mejor Latino

-Anitta – Envolver

-Bad Bunny – Tití Me Preguntó

-Becky G X KAROL G – MAMIII

-Daddy Yankee – REMIX

-Farruko – Pepas

-J Balvin & Skrillex – In Da Getto