La gran amistad que tienen Florencia Peña y Marley es una de las más sólidas del mundo del espectáculo, pero como en todas las relaciones hay desentendimientos y enojos. La conductora de LPA contó la vez que se peleó con el conductor de La Voz Argentina… ¡por David Bisbal!

“Hubo una época en la que Bisbal venía mucho a la Argentina. Él estaba bueno y yo recién parida. Marley me dijo que habló con él y que me quería conocer, así que me iba a pasar su número de habitación", contó la actriz en PH Podemos hablar aclarando que en ese momento había dado a luz a su primer hijo, Tomás (19) y estaba en crisis con Mariano Otero, su ex.

"Yo le dije que me parecía mucho, que quería charlar antes", comentó, sobre la anécdota que ocurrió cuando los dos hacían juntos El show de la tarde. La posibilidad de conocer al cantante español, contó, hizo que se ponga de buen humor durante el programa, pero había un gran detalle.

"Yo tenía 28 años y estaba medio de capa caída. Marley para levantarme el ánimo me dijo que David Bisbal me quería entrar”, relató, con su humor característico.

“Estuve contenta todo el programa, se ve que él se dio cuenta de que estaba angustiada y tiraba todo para abajo”, aseguró la actriz que regresa a Casados con hijos.

“Antes de terminar el programa, me dijo que lo de Bisbal era toda una mentira y me enojé en serio. Le dije que estaba jugando con mi necesidad”, se sinceró, entre risas

Florencia Peña se largó a llorar en vivo: “Estoy defendiéndome todo el tiempo”

Después de que le cerraran su cuenta de Instagram, Florencia Peña denunció una operación desde los Estados Unidos. En medio de la polémica que generaron sus dichos, insistió con que hay una campaña en su contra y aseguró que están tratando de “disciplinarla”.

La conductora habló este martes con América Noticias (América) y se quebró cuando enumeró las adversidades a las que se enfrentó en los últimos años. “Estoy todo el tiempo defendiéndome. Es difícil también. De verdad que soy una mujer fuerte, pero hay momentos en donde digo ‘es como injusta la situación’. ¿De qué me estoy defendiendo si no hay nada malo que yo esté haciendo?”, reflexionó con la voz quebrada.

Entonces expresó que su intención siempre fue inspirar a otras mujeres a que se sientan fuerte. “Lo que quiero es que me dejen ser. Es como si tuviera que dar explicaciones todo el tiempo de por qué soy esta que soy”, expresó entre lágrimas.

Al aire del ciclo, recordó la grabación íntima que se viralizó años atrás y sostuvo: “Para mí fue muy fuerte y esa también fue una operación, no fue una simple filtración de un video... Lo dividieron en tres partes y me quisieron hacer daño”.

Y agregó: “Obviamente que pese a las cosas que me hacen, yo siempre me vuelvo a parar sobre mis pies y me vuelvo a sentir empoderada, pero siento que intentan ir a lugares que no me merezco”. “No quiero que me disciplinen más. Cuanto más me intentan disciplinar, más quiero salir a ser yo”, concluyó.