Opinión (*) Una mujer nerviosha y en lo oscuro

Grandioso. No cabe más que felicitar otra vez al “presidente” por tanto talento. A veces se hace difícil encontrar nuevos adjetivos para describirlo y otras veces, como pasó el miércoles en “A Dos Voces”, directamente te deja sin palabras. El plan del “presidente” para destruir al kirchnerismo desde las propias entrañas del gobierno, cual Caballo de Troya, está superando todas las expectativas.

Justo en el momento en que el kircherismo calentaba la idea de una persecución a Cristina, el Topo Alberto fue a TN y dijo la cantidad justa y suficiente de genialidades como para desviar la atención y opacar a su Jefa. De ahí en más, ya nadie habló de las cosas que había dicho Cristina sino de las que dijo Alberto. Lo que en el fútbol se conoce como “llevarse las marcas”.

Por eso, aquellos que se pasan la vida criticándolo, deberían darse cuenta de que Fernández está dejando todo en la cancha. Más aún, esto debería entenderlo la oposición que acaba de pedir el juicio político del “presidente”. ¿Para qué lo quieren rajar si el tipo la está haciendo fenómeno? Una propuesta insensata carente de todo olfato político, teniendo en cuenta que nadie ha hecho tanto por Juntos por el Cambio como Alberto Ángel Fernández.

A veces pareciera que los gorilas no valoran como corresponde a este verdadero mártir que se está inmolando en defensa de la República y la democracia. Soldado heroico.

Al final la única que entiende a la perfección la trampa en la que está metida es Cristina, pero no sabe qué hacer ni cómo neutralizarlo. De ahí la desesperación que tiene y que esta semana se vió más claramente que nunca.

En este contexto, al menos hubo una buena noticia para todos en general, para el kirchnerismo en particular y para Cristina en especial: luego de meses de desabastecimiento se ha restablecido la normal distribución de Rivotril. Una pena que, en la previa del show que hizo el martes desde el Senado, no le hayan conseguido un blister a tiempo.

Es obvio que el conflicto que los kirchneristas tienen con el Estado de Derecho no se va a resolver con un clonazepam pero, a juzgar por lo que se ha visto en estos días, los va a ayudar un montón.

En su actuación televisiva, Cristina revoleó bolsos para todos lados pero no explicó lo único que se está discutiendo: su relación comercial con Lázaro Báez. “La que se siente muy boluda soy yo” , dijo Cristina que no se sentiría así de haber visto los programas de Lanata que vimos millones de argentinos durante años donde se mostraron los hoteles, las estancias, las cuentas, los millones de dólares que tenían sus secretarios, la Rosadita, etc. etc. Eso le pasó por no querer prenderse al Trece.

Perdido por perdido, Cristina cantó falta envido. Dijo que no la están juzgando a ella sino que están juzgando a todo el peronismo. O sea, hizo la gran Donald: “compañeros chekendengue, chekendengue, siempre fuimos compañeros, chekendengue, chekendengue…". Inolvidable balada de los años 60, en este caso interpretada por quien, hace cinco minutos, los había mandado a suturarse el o…

La verdad es que si la idea era juzgar al peronismo yo hubiera arrancado por la Triple A y los Montoneros que, como banda de delincuentes, eran mucho más jugosos. Decir que un Tribunal Oral está juzgando al peronismo por llevar adelante un simple juicio a una bandita de malandras que ni siquiera supieron chorear como Dios manda es devaluar al Movimiento Nacional Justicialista. De haber sido un poco más vivos no los habrían descubierto ni los estarían juzgando.

Sin embargo, la idea de involucrarlos a todos prendió y allá fue el PJ en su auxilio con un documento que incluyó el siguiente párrafo (textual): “Nos persiguen porque somos los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia y la obra pública”. Desmenucemos esta pechuguita como si fuéramos a hacer un salpicón de ave. Veámoslo de atrás para adelante.

Que pelearon por la obra pública no se discute. De hecho, de eso se trata el juicio en el que están metidos. La pelea por la independencia se puede aceptar, es una causa en la que estamos todos y siempre queda bien decirlo. Vale.

Distinto ya es el caso de las jubilaciones y el salario, una pelea en la que últimamente no les estaría yendo demasiado bien. Vamos promediamos el segundo tiempo y estamos 0 - 3 abajo. Difícil.

Pero lo más importante del documento es el comienzo: “peleamos por la memoria, la verdad y la justicia”. Caramba, qué manía tiene esta gente de meterse siempre en el mismo problema. Veamos.

La verdad histórica, incontrastable e indiscutible es que en diciembre de 1990, el gobierno peronista indultó a los genocidas. A todos ellos. Desde Videla y Massera hasta Suárez Mason, Bussi, Galtieri y compañía. No se olvidaron de ninguno. Y lo hicieron con el apoyo, el aplauso y la standing ovation de Néstor, Cristina, Alberto, Parrilli y el gran elenco de aquella fiesta inolvidable.

Peor aún, en 1983 el peronismo con Luder a la cabeza convalidó la autoamnistía militar que exculpaba a los genocidas de los crímenes cometidos y que se abortó gracias al triunfo de Alfonsín. Pese a ello, el PJ le dió la espalda a la CONADEP y boicoteó el Juicio a las Juntas. ¿De qué lado estaban en ese momento los Kirchner? Obviamente, del lado equivocado. Como siempre. Como ahora que apoyan a Putin y a Maduro.

En otras palabras, ya no va más que el PJ intente robarse las medallas que la historia le colgó a Alfonsín, Sábato, Fernández Meijide, Magdalena y Strassera entre otros. No da. Y mucho menos que pretendan hacerlo para proteger los negocios del Kirchner Hotel Spa & Resort con el bueno de Lázaro, una rascada que no resiste debate alguno.

Seguramente usted, amigo lector, ya se ha cansado de leer estas referencias históricas. Las hemos recordado en esta página decenas de veces. Es increíble lo ciego que es el kirchnerismo cuando sube a la red para atacar una y otra vez con su falsa lucha por los DDHH y lo fácil que le ganás el punto con un passing shot de historia política básica. Y eso que uno no sabe ni agarrar una raqueta. Pero se ve que les debe gustar que los humillen. Otra explicación no hay.

Ahora están llevando al país al borde de la locura. Acá se abren dos posibilidades: o Cristina realmente está decidida a incendiar todo para defenderse o se está “llevando las marcas” para que la militancia no se avive de que esta semana Massa recortó 140.000 millones de mangos en salud, educación, transporte y obra pública y, aún así, todavía no le va a alcanzar.

Si la estrategia es esta última, mejor ni pensar lo que debe estar preparando Cristina para distraer a todos cuando les pasen por abajo de la puerta las nuevas facturitas de luz, agua y gas.

No sé qué va a inventar el Topo para desactivarle el plan. Pero le tengo fe. Alberto nunca te defrauda. Alguna frase monumental nos debe tener reservada el cantautor. Como en el fútbol, una más va a tener.

O tal vez la convenzan a Cristina de que ya fue demasiado y de que tienen suficiente mosca en blanco como para dejarse de joder y disfrutar la vida. Llevamos en nuestras retinas la más maravillosa imagen que es la foto de los termosellados en su caja de seguridad del Banco Galicia.

Podrían ahorrarle a la sociedad el zafarrancho al que la están empujando. Nadie es tan boludo. Todos sabíamos todo. Gran momento para calmarse y pensarla mejor. Al fin y al cabo, sea como sea, la va a sacar barata.

Vamos, calavera no chilla.

(*) Alejandro Borensztein - Clarín