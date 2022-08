Cristina se reunió con el máximo operador del chavismo en España

El ex diputado Pablo Iglesias fue recibido este viernes con despliegue de sonrisas y coincidencias por la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que elogió la crítica a los medios de comunicación ensayada por el ex vicepresidente de Pedro Sánchez. Horas antes, la dirigente peronista había recibido un enfático apoyo del ex juez Baltasar Garzón.

"Hoy en el Senado con Pablo Iglesias. Me regaló su libro 'Medios y cloacas'... Parece que la cosa viene global", escribió Kirchner en sus redes.

El político español fue uno de los primeros dirigentes políticos que se solidarizó a nivel internacional con la vicepresidenta argentina una vez conocido la petición de prisión de los fiscales: "Golpe mediático, financiero y judicial... La misma receta de siempre contra los que defienden a la gente. Ni un paso atrás CFK".

De Kirchner e Iglesias se han reunido en varias ocasiones, una de ellas en la villa patagónica de El Calafate, en marzo de 2018, lugar que el entonces líder de Podemos visitó para conversar con la dos veces presidenta argentina. "La escuela argentina ha sido fundamental para nosotros", comentó a 'El País' al finalizar aquella visita.

El viernes había comenzado con elogios a Fernández de Kirchner por parte de otro español, el ex juez Baltasar Garzón, que en un artículo en 'Página/12' apoyó enfáticamente a la ex presidenta.

"Hoy, que es más difícil garantizar la total impunidad del asesinato o la desaparición forzada, se recurre al desprestigio constante o a su encarcelamiento en base a acusaciones falsas (lawfare) o a su bloqueo mediático como actor político y social. La idea es la misma, neutralizar al oponente y sacarlo del camino, haciendo sinónimas las palabras adversario político y enemigo", sostuvo expresó el ex juez español, que fue echado de su cargo por corrupción.