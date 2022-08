La policía registró este viernes la habitación que el arquero alquila en Mallorca y no encontraron rastros suyos. Tampoco supieron nada de él en su trabajo.

Leandro Evangelisti no aparece. Algunas personas con las que el arquero argentino se trataba en su estadía en Mallorca, España, aseguran que lo vieron, pero nadie sabe donde ésta y los días sin noticias profundizan la desesperación de la familia del exarquero de Estudiantes de La Plata.

A la denuncia de búsqueda ya radicada por un amigo de la familia Evangelisto que vive en España, se sumó este viernes la publicación de su desaparición en el sitio Missing Person, que colabora en la difusión de personas desaparecidas de cualquier edad, cuyos familiares no saben qué ha sucedido ni dónde se encuentran.

Agentes policiales volvieron a presentarse en la habitación que Evangelisti alquilaba en Mallorca, España, pero no estaba allí. Tampoco lo encontraron en su lugar de trabajo y, así, domina la incertidumbre sobre una ausencia que parece voluntaria, pero que tiene puntos que los investigadores no logran esclarecer para tratar de trazar la ruta de Leandro como fue, por ejemplo, que su teléfono celular apareció tirado en una playa, o como los distintos testimonios que aseguran haberlo visto y sin embargo él no da señales a su entorno familiar o de amistades.

La familia espera que Leandro Evangelisti se comunique de alguna manera, pero esto no ha ocurrido hasta hoy, cuando va más de una semana desde aquella última vez en la que cruzaron mensajes. La denuncia de búsqueda todavía no se dio de baja ya que se debe presentar formalmente a la policía para que puedan desestimar el caso.

Lo que se sabe de la desaparición del futbolista argentino Leandro Evangelisti en España

La policía no lo encontró en la habitación que alquila ni en su lugar de trabajo

Si bien se tienen en cuenta los testimonios de personas que dicen haberlo visto, estos no son suficientes para confirmar que se encuentra sano y salvo

Leandro Evangelisti no se comunicó ni se presentó en la policía para dar por terminada la búsqueda

La persona amiga de la familia que está en España y hace de nexo con la Argentina,no tiene mas información que la mencionada anteriormente

Por cuestiones de seguridad, la policía no comparte la dirección en la que Evangelisti moraba

El arquero argentino está incomunicado ya que su móvil fue encontrado en una plata de Mallorca.

Quién es Leandro Evangelisti

Leandro Evangelisti es un arquero argentino que nació en Bahía Blanca el 25 de enero de 1982, tiene 40 años y se desarrolló futbolistamente en Estudiantes de La Plata, en donde compartió equipo de inferiores con Mariano Pavone, Israel Damonte y Pablo Lugüercio. En el “León” debutó en la temporada 2001 de la mano de Oscar Craviotto y se quedó hasta 2003.

Luego pasó a Unión de Sante Fe (2003-2005), Quilmes, Villa del Parque de Necochea, San Telmo, Desamparados de San Juan, San Miguel, Trinidad de San Juan, Sarmiento de Resistencia y Sansinena.

En Deportivo Camioneros, en 2017, logró el ascenso al Torneo Federal A.

Su último paso como jugador profesional se dio en el club Mons Calpe de Gibraltar en la temporada 2019-2020.