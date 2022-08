The Last of Us

The Last of Us es, sin dudas, uno de las franquicias más importantes de los últimos años. Desde el lanzamiento del primer título, la serie se convirtió en una favorita para gran parte de la comunidad de los videojuegos y, año a año, fue mejorando su propuesta. Ahora, TLOU Part I traerá una nueva versión del juego que inauguró la saga.

La nueva entrega, que va a lanzarse el próximo 5 de septiembre, fue reconstruida desde cero capitalizando las características centrales de la PlayStation 5 y del control DualSense. Aunque la historia se va a mantener fiel a su versión original, si anticiparon que va a ser una experiencia renovada que va a incluir “mecánicas de juego modernizadas, controles mejorados y opciones de accesibilidad adicionales”.

Para dar cuenta del trabajo que se hizo en The Last of Us Part I, desde Naughty Dog publicaron un video que compara la construcción que se hizo en los escenarios en esta versión con respecto a las entregas anteriores y dejan en claro el salto visual que va a dar la franquicia.

Las diferencias...

“Naughty Dog sintió que era hora de traer la versión definitiva de of The Last of Us Parte I con el hardware y la tecnología de PS5 y quiso darle la bienvenida a nuevos jugadores al agregar características de accesibilidad ampliamente expandida das, mecánicas de juego modernizadas y una fidelidad consistente con The Last of Us Parte II. Estas características también hacen que la aclamada historia de The Last of Us Parte I sea más rica y tangible”, explicaron en la página oficial de PlayStation.

The Last of Us es un videojuego de terror y de acción y aventura desarrollado por la compañía estadounidense Naughty Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment para la consola PlayStation 3 en 2013. La trama describe las vivencias de Joel y Ellie, un par de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales.

Su desarrollo comenzó en 2009, poco después del lanzamiento del anterior juego de Naughty Dog, Uncharted 2: El reino de los ladrones y recayó en Bruce Straley y Neil Druckmann.​ Uno de los aspectos centrales de la narrativa del juego viene dado por el vínculo entre sus protagonistas,​ interpretados por los actores Troy Baker y Ashley Johnson.​ Algunas de las influencias que permitieron establecer ciertos conceptos de The Last of Us incluyen el documental Planeta Tierra (2006), los libros La carretera (2006), El mundo sin nosotros (2007) y City of Thieves (2008), así como las películas No Country for Old Men (2007) y Gravity (2013).​ Gustavo Santaolalla, Andrew Buresh, Anthony Caruso y Jonathan Mayer estuvieron a cargo de la composición de la banda sonora.​

The Last of Us está pasando un momento de mucha atención. Hace solo unos días, HBO reveló el primer adelanto de la serie que adaptará la historia del juego a la pantalla chica y que mostrará una nueva versión de una narrativa que logró posicionarse como una de las más interesantes y emotivas de los últimos años.