Lules tendrá Estadio propio: "El doble que los santiagueños"

Carlos Gallia, intendente de Lules, tal como lo había anunciado a Los Primeros, concretó este viernes la firma de un contrato para la elaboración del anteproyecto arquitectónico destinado a la construcción de un estadio único en esa localidad, que será el de mayores dimensiones de Tucumán.

Según se anunció, el predio deportivo contará con espacio para hasta 50.000 espectadores sentados, y estacionamiento para 10.000 vehículos, además de instalaciones para fines sociales y culturales.

Sobre cómo surgió la idea, el Intendente agradeció a un empresario tucumano, al que no quiso nombrar, que cinco meses atrás puso sobre su mesa un masterplan. “Ahí comenzó a hacerse realidad un sueño, que lo tiene todos los tucumanos, no solo los luleños. Los tucumanos sueñan con un estadio hace mucho tiempo”, señaló

En ese sentido, Gallia agradeció al Concejo Deliberante de la ciudad “que trabajó día y noche, para en menos de dos meses poner en regla las ordenanzas que nos permitieran seguir con esto. Mi agradecimiento a ellos que nunca dijeron que no”.

Sobre la empresa que llevará a cabo el proyecto, informó que se trata del Grupo Luciani, radicado en Córdoba y que levantó el estadio mundialista de Santiago del Estero: “Para no pelearnos con nuestros amigos santiagueños, el nuestro será el doble, así sepan”, advirtió en tono jocoso Gallia.

“Esto no es solo un gran avance para el pueblo de Lules, sino para Tucumán. Con esto nos vamos a dejar de lamentar porque un River - Boca se juega en Salta, porqué un test match de los Pumas se juega en Santiago y Mendoza. Porqué una gran conferencia o recital no pueden hacerse en Tucumán. Y porqué no el turismo nacional e internacional que se hace a través de esto. Esto no es gasto, es una inversión con todas las letras”, finalizó.

Detalles del proyecto del estadio único de Lules

El arquitecto Luciani destacó que el estadio de San Isidro de Lules tendrá capacidad para entre 45.000 y 50.000 personas sentadas. Será cubierto y se ajustará a las normativas de la FIFA y la World Rugby, la AFA y la UAR. También contará con centro de negocios, áreas multifunción y el estadio podrá evacuarse en tan sólo 7 minutos.

Además, detalló que será "multipropósito", no sólo para actividades deportivas, sino también sociales y culturales, ya que contará con un museo, con tres restaurantes, un albergue para jugadores y un centro de formación deportiva, sumado a que tendrá estacionamiento para 10.000 vehículos.

"Este es un día diferente para nuestra ciudad, estamos muy contentos y felices de poder llevar adelante este gran emprendimiento para nuestro pueblo", afirmó el intendente.

"Esto no es gasto, es una inversión con todas las letras", detalló, en alusión al impacto turístico que tendrá y "al retorno que tendrá Lules y Tucumán".

Además, se esperanzó en que, en caso de que el Mundial de Fútbol se realice en forma compartida en Argentina y en Uruguay en 2030, "podamos tener ese torneo en nuestra tierra".