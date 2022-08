Cómo no perder la memoria con cuatro trucos

Bajo el concepto de trastorno cognitivo se engloban las alteraciones de uno o varias de las funciones cognitivas para procesar y recordar la información, que incluyen las áreas de la percepción, la atención, el lenguaje o la memoria.

Los casos de este tipo suelen ir en ascenso a medida que la población envejece. Uno de las preocupaciones más grandes es la pérdida de la memoria, hasta incluso la demencia.

Es común que en algún momento se nos olvide dónde dejamos las llaves del auto, o el nombre de alguien que acabamos de conocer. Sin embargo, esto se puede solucionar aplicando algunos trucos para mantener el cerebro joven por más tiempo.

Los profesionales de la neurociencia afirman que se puede prolongar el buen estado de la memoria por mucho más tiempo y así ralentizar el deterioro del cerebro.

Ejercicios mentales, hábitos de sueño o una dieta adecuada pueden servir para mejorar la memoria. Así lo confirma el neurocientífico Richard Restak.

En diálogo con The Guardian, el experto reveló que no hay que preocuparse por los pequeños olvidos (como no encontrar las llaves del auto, etcétera), ya que poco tienen que ver con la demencia y es algo normal que le ocurre a casi todas las personas en algún momento de la vida.

Pero ¿qué sucede si te olvidás dónde dejaste las llaves y luego las encontrás adentro de la heladera? “A menudo, esa es la primera señal de algo serio. Eso es algo que va un poco más allá del olvido”, advirtió.

Cuatro pasos para no perder la memoria con el tiempo

Según el medio TN, estos son algunos de los consejos que brinda el especialista para ayudarnos a prolongar nuestra buena memoria con el paso del tiempo:

Decirle adiós al alcohol: Según su recomendación, lo ideal es dejar las bebidas alcohólicas antes de los 70 años. Una vez pasados los 65 años se tienen menos neuronas cerebrales. “El alcohol es una neurotoxina, lo que no es bueno para las células nerviosas”, afirmó.

Practicar el buen hábito de la siesta: El especialista es un claro defensor de dormir una siesta corta y equilibrada por la tarde, ya que descansar lo suficiente ayuda a la función cerebral. No obstante, dormir más de lo recomendado puede aumentar la probabilidad de empeoramiento de la función cerebral, un síntoma clásico del alzheimer.

Mantener activas las relaciones sociales: “La socialización es la parte más importante para evitar el alzheimer y la demencia, y mantener la memoria”, subrayó. Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, mantenerse cognitivamente activo (ya sea con estimulación intelectual o involucrándose socialmente) está relacionado con un menor riesgo de la enfermedad.

Buscar desafíos de memoria cotidianos de manera habitual: Hay muchos ejercicios de memoria que se pueden integrar en el día a día. Uno, recomendado por Restak, es hacer una lista de compras y memorizarla. “Una vez en el supermercado, tratá de ver los elementos en tu mente sin ayuda de un papel”, aconsejó.