Pedía auxilio cuando era asaltada y nadie intervino

Una situación poco agradable vivió Luciana Albornoz durante la tarde del pasado miércoles en la avenida Roca al 2500. Ella estacionó al frente de una casa de repuestos de vehículos y en su propio auto fue atacada violentamente por un delincuente que le quería robar la cartera y el teléfono celular.

"Todavía siento bronca por la inseguridad que hay en la provincia. El ciudadano que trabaja no tiene seguridad, no hay quien nos cuide", contó la víctima a Los Primeros.

Ella se resistió protagonizando prácticamente una lucha cuerpo a cuerpo. "Me defendí y lo agarré a trompadas porque me dio bronca. Él me agarró a patadas, era su fuerza contra la mía", relató.

Nadie intervino, salvo un taxista

En medio del episodio, intervino un taxista que observó la situación. Fue el único ya que ninguna otra persona ayudó a Luciana. "Había muchos hombres, les gritaba que me ayuden y nada", dijo.

Al poco tiempo llegó un móvil de la policía, lo que hizo que el ladrón emprenda la huida.