Un hombre de 33 años fue detenido el miércoles por la tarde después de que dejara por más de una hora a su hija de apenas seis meses encerrada sola en un auto en el barrio porteño de Flores.

Unos vecinos que pasaban por el lugar vieron a la bebé y dieron el aviso a la policía. De hecho, el momento en que encuentran a la nena dentro del auto fue registrado por las cámaras de seguridad de uno de los locales comerciales de la cuadra.

El auto no sólo estaba aparcado en un lugar prohibido, sino que dentro, y con todas las ventanillas cerradas, se encontraba una beba de apenas seis meses, absolutamente sola.

Una vez llegada la policía, se vio que la niña estaba con los ojos cerrados. Al no poder constatar su estado de salud ni cuánto tiempo llevaba dentro del auto, los agentes rompieron una ventanilla y la rescataron.

Momentos después, los padres de la menor también llegaron al lugar. La beba fue trasladada junto a su madre al Hospital Álvarez en una ambulancia del SAME. En el centro de salud la atendieron por un posible caso de deshidratación.

Según se constató en las cámaras de seguridad de la zona, la niña estuvo más de una hora encerrada en el auto. La beba ni siquiera estaba descansando en el auto en una butaca de seguridad.

De tal manera, actuó la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo de doctor Sergio Martin, quien dispuso la detención del padre de la menor, un hombre de nacionalidad boliviana, y se notificó a la madre de una causa abierta por abandono de persona.

Además, el auto fue secuestrado y se ordenó la intervención en el caso del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.

La golpeó brutalmente delante de sus hijos: está libre

Nuevamente una víctima de violencia debe denunciar que el atacante está libre. En este caso, Susana, pide ayuda para poder estar tranquila.

Hace diez días su expareja la atacó a golpes en plena calle y delante de sus hijos. La mujer terminó inconsciente y con severos golpes en la cabeza. Sin embargo, él está libre.

“Estoy desesperada, angustiada, esperando que la Justicia haga algo para que mis hijos retomen su vida”, pidió Susana en dialogo con la prensa. Además contó que el hombre tiene una perimetral pero actúa con total impunidad.

Qué sucedió

Ocurrió el 12 de agosto en la localidad bonaerense de Monte Grande, cuando la mujer fue a buscar a los nenes a la casa de su exsuegra. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona.

El momento de la salvaje paliza ocurrió cuando ella fue a buscar a sus hijos a la casa de su exsuegra. Como no tienen dialogo con el agresor, no sabía que se encontraba allí también. “Cuando lo vi inmediatamente le dije a los nenes ‘vámonos’”. Sin embargo todo se puso peor.

“Él salió atrás mío y empezó a preguntarme porque me los llevaba si eran sus hijos y yo solo le dije que eso lo teníamos que arreglar en el juzgado. Ahí es cuando me golpea”, manifestó Susana y añadió: “Después del primer golpe que recibo ya no veía nada, me abrió la cara. Empecé a sentir toda mi cabeza caliente, que me ardía y después ya no sentí nada”.