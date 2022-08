Quién es el joven que enfrentó a Capitanich

Lionel tiene 16 años, nació en El Dorado, Misiones, es hijo del pastor de una iglesia evangélica Sergio Schroder, su madre -que dirige un jardín de infantes-, se llama Natalia De Cuadra y tiene dos hermanos menores. Va al cuarto año del secundario Virgen de Itatí de la localidad de Pampa del Infierno, en Chaco, un pueblo de alrededor de 25 mil habitantes donde la familia llegó cuando él tenía 3 años. De lunes a viernes por la mañana va a la escuela secundaria de la localidad de Pampa del Infierno, a 250 kilómetros de Resistencia, y por la tarde atiende a un curso de inglés, le gusta ir al gimnasio y jugar al paddle con sus amigos.

En lo personal el joven comenta que por ahora no tiene novia, y los fines de semana suele visitar el campo de un amigo del padre, que tiene algunas cabezas de ganado allí. “Mi papá ahora se está metiendo en el rubro de las vacas, pero de a poco. Mi madrina sí, ya viene de antes en el campo…”. El futuro, según cuenta no lo verá como pastor: “No creo que agarre el rumbo de mi papá, quiero estudiar Derecho y Psicología”.

El joven se hizo viral con su duro discurso sobre su visión de la realidad argentina

El mensaje del estudiante en Chaco

“Nos quieren desviar hablando de temas irrelevantes”, acusó el estudiante Lionel Schroder, en su intervención de algo más de 2 minutos, en la que no dejó tema por tocar, mientras era reiteradamente interrumpido por los aplausos de otros jóvenes que llenaban el Polideportivo Jaime Zapata, de Resistencia, donde tenía lugar el Encuentro de Jóvenes del Norte Grande, presidido por el gobernador Jorge Capitanich y la vice, Analía Rach Quiroga, quienes seguramente no esperaban ser blanco de tantas acusaciones.

“Nos quieren desviar hablando de temas irrelevantes, y no de temas reales como por ejemplo que no puedo ahorrar en mi moneda, y tengo ahorrar en una moneda extranjera, para que lo que tengo no se devalúe; hay que hablar de temas en serio, como de nuestro futuro porque ni yo ni mi padre tenemos problema con una persona por su género. Lo que hagan en la intimidad nos da igual. Lo que nos importa es la persona, la mentalidad que tiene”. Estallaron los aplausos confirmando que su planteo es también el de muchos jóvenes hoy en día.

Y, en referencia a las personas Lgbt, hoy objeto predilecto del discurso de las autoridades de casi todos los partidos, señaló: “Se encasillan en un colectivo en vez de hacer su vida con normalidad”. Y agregó: “No sé ustedes, pero yo nunca vi una persona que por sus preferencias sexuales cobre un plan. Eso no es igualdad. ¿De qué igualdad me hablan cuando hay miles de personas sin poder trabajar por la incompetencia de mi país mientras que otros van al cajero y sacan plata sin ningún mérito, sin ningún esfuerzo”.

Entonces preguntó, en referencia a planteos previos en el Encuentro: “¿Necesitamos un baño para adolescentes trans? ¿Es lo que necesitamos realmente? ¿Por qué no pensar en lo precario de nuestro sistema educativo? ¿Por qué no pensar en la clase media que se hace pobre?”.

Siguió una dura interpelación al gobierno provincial: “¿Les parece bien gastar 15 millones de pesos en televisores para que violadores y asesinos miren partidos de fútbol? ¿eso les parece bien?”

“Las empresas se van del país -siguió enumerando-, hay escasez de combustible, el sector agronómico no puede trabajar porque el gobierno le come todo lo que tiene, quieren cambiar la manera en la que hablamos, desgastan el sector privado sacándole la mayoría de sus ganancias, dejándolos sin motivación para seguir trabajando. Esto es insostenible. ¿Cómo piensan que el 43 por ciento de la población que trabaja puede mantener al 57 sin trabajo?”, preguntó. “Y a mí me vienen a hablar de géneros...”, remató.

Entonces agregó, aludiendo al DNI no binario: “Una equis en el documento no va a cambiar el rumbo del país. Al país lo vamos a cambiar nosotros, si aprendemos a pensar y a trabajar. Y a dejar de depender de los gobiernos mediocres que tenemos. Argentina es un país rico donde la gente es pobre y depende de charlatanes. Hay que dejar de ser así. Esto no se va a terminar hasta que cortemos el problema de raíz. Esto realmente es la opinión popular, señor Gobernador”, cerró, arrancando nuevas ovaciones.