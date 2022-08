Cuatro trucos para no perder la memoria con la edad

Los casos de enfermedad cognitiva aumentan a medida que la población envejece y uno de los mayores temores es la pérdida de la memoria, incluso la demencia.

Según el neurocientífico Richard Restak, profesor de la escuela de Medicina y Salud del Hospital Universitario George Washington (EE.UU.), este declive se puede ralentizar y hasta evitar con algunos cambios en el estilo de vida de las personas.

Restak, expresidente de la Asociación Americana de Neuropsiquiatría, tiene más de 20 libros sobre el tema. Su última obra, “La guía completa de la memoria: la ciencia de fortalecer tu mente”, incluye herramientas que pueden ayudar a potenciar la capacidad de memoria.

En diálogo con The Guardian, el experto reveló que no hay que preocuparse por los pequeños olvidos (como no encontrar las llaves del auto, etcétera), ya que poco tienen que ver con la demencia y es algo normal que le ocurre a casi todas las personas en algún momento de la vida.

Para él, esos pequeños olvidos cotidianos tienen que ver con la falta de atención. “Lo primero es poner la información en la memoria, eso es consolidarla, y luego tienes que poder recuperarla. Pero si nunca la has consolidado en primer lugar, directamente no existe en el cerebro”, señaló.

Pero ¿Qué sucede si te olvidás dónde dejaste las llaves y luego las encontrás adentro de la heladera? “A menudo, esa es la primera señal de algo serio. Eso es algo que va un poco más allá del olvido”, advirtió.

El neurocientífico también afirmó haber notado que muchos pacientes en las primeras etapas de la demencia dejan de leer ficción, “porque es demasiado difícil recordar lo que dijo o hizo el personaje unos pocos capítulos antes”.

Trucos para no perder la memoria con el tiempo

El especialista aportó algunos consejos para evitar o ralentizar la pérdida de memoria y con ello, reducir el riesgo de alzheimer:

Decirle adiós al alcohol: Según su recomendación, lo ideal es dejar las bebidas alcohólicas antes de los 70 años. Una vez pasados los 65 años se tienen menos neuronas cerebrales. “El alcohol es una neurotoxina, lo que no es bueno para las células nerviosas”, afirmó.

Practicar el buen hábito de la siesta: El especialista es un claro defensor de dormir una siesta corta y equilibrada por la tarde, ya que descansar lo suficiente ayuda a la función cerebral. No obstante, dormir más de lo recomendado puede aumentar la probabilidad de empeoramiento de la función cerebral, un síntoma clásico del alzheimer.

Mantener activas las relaciones sociales: “La socialización es la parte más importante para evitar el alzheimer y la demencia, y mantener la memoria”, subrayó. Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, mantenerse cognitivamente activo (ya sea con estimulación intelectual o involucrándose socialmente) está relacionado con un menor riesgo de la enfermedad.

Buscar desafíos de memoria cotidianos de manera habitual: Hay muchos ejercicios de memoria que se pueden integrar en el día a día. Uno, recomendado por Restak, es hacer una lista de compras y memorizarla. “Una vez en el supermercado, tratá de ver los elementos en tu mente sin ayuda de un papel”, aconsejó.

“Otros ejercicios de memoria incluyen manejar sin usar el GPS, memorizar recetas de cocina, hacer quehaceres domésticos, etcétera”, concluyó.