El Presidente acusó tergiversación: "Luciani tiene que estar tranquilo"

Alberto Fernández dijo que “hubo una tergiversación” de las declaraciones que formuló la emisión de ayer de A Dos Voces, por TN, en las que hizo una comparación entre el fiscal Diego Luciani y Alberto Nisman. “Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga algo así”, había señalado el Presidente

"Como la pregunta hablaba de Nisman y hasta acá no se ha podido probar otra cosa, Nisman se suicidó y no encuentro motivo para que ocurra lo mismo con el fiscal (Luciani)", dijo en diálogo con El Destape, y agregó: "Fue parte de la pregunta concreta '¿No tiene miedo de que le pase lo mismo que a Nisman?' No, yo no tengo ningún temor de que pase eso".

“Hubo una tergiversación de lo que dije, no tengo ningún temor de que a Luciani le pase lo mismo que a Nisman”, señaló el Presidente.

El mandatario aseguró que Diego Luciani "tiene que estar tranquilo porque él sabe que nunca recibió ningún llamado del Gobierno" y afirmó que "nunca nadie lo fue a visitar" departe del Poder Ejecutivo. "Mientras yo sea Presidente nunca vamos a hacer operaciones contra la Justicia y ningún juez o fiscal debe temer por su seguridad", indicó.

"El Gobierno le da seguridad a jueces y fiscales", afirmó, e insistió que su respuesta en la entrevista en TN "pone en crisis un relato del medio en el que estuve y de otros sectores del periodismo que insisten en decir que lo de Nisman fue un homicidio".

Respecto a la causa conocida como “Vialidad”, en cuyo marco Cristina Kirchner está siendo juzgada por corrupción en la obra pública, Fernández dijo: “La causa contra Cristina es disparatada. Lo dije también cuando no hablaba con ella. No tengan duda que Cristina no tenía la menor idea de cómo se certificaban la obras. Hay quince escalones en el medio”.

Y añadió: “Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Cuando pasan estas cosas uno no se puede quedar callado. Hoy es contra Cristina, pero mañana puede ser contra cualquier ciudadano”.