Afirman que hubo una pelea entre Gallardo y Enzo Pérez

"Esto no terminó en golpes de puño pero sí en una dura discusión y cruce", afirmó este miércoles el periodista Pablo Ladaga en Radio 10.

Según su versión, ocurrió durante el entretiempo del partido que River igualó sin goles ante Arsenal en Sarandí.

"Van al vestuario y el técnico de River se dirige a Beltrán y le recrimina ciertas cuestiones que le tenían que ver con lo futbolístico. Aparantemente, el modo, tono o forma no fue el mejor. El que interviene, y acá es la cuestión, en ese momento de reto del técnico al delantero es Enzo Pérez. Enzo se levanta, lo mira a Gallardo y le dice ‘perdón, esto no. La falta de respeto, no. Cuidado’. Ahí intervienen más voces, tratan de calmar los ánimos y se le acerca otro referente de River", narró el periodista.

Y siguió, "La discusión estaba terminada, se le acerca Armani a Enzo Pérez y le dice ‘yo tampoco lo aguanto más, después del Mundial me voy. Para mí, es ciclo terminado. Hablan de un cortocircuito fuerte, de una relación tirante entre Gallardo y Pérez por el reto del DT para el juvenil Beltrán. Armani no discutió con el DT, se lo manifestó a su compañero".

La respuesta de River

Desde la institución no se nombraron al respecto de la situación pero sí tuvieron un gesto desde las redes sociales. La página oficial de River en Twitter decidió cambiar la portada por una de los tres protagonistas mencionados: el entrenador, el arquero y el mediocampista y capitán.