Preocupación: internaron de urgencia a la esposa de Nadal

Rafael Nadal y Mery Perelló esperan su primer hijo.



La mujer del tenista debió ser internada en una clínica privada de Mallorca, España. Está embarazada de 31 semanasy podría someterse en las próximas horas a una operación por recomendación de sus médicos. Por el momento solo se supo que está en observación por precaución y para evitar complicaciones.

La prensa de España informó que Perelló está acompañada por sus familiares: en la clínica se vio a sus padres y a Maribel Nadal, cuñada de Mery y una de sus mejores amigas.

Rafa Nadal se encuentra en los Estados Unidos, preparándose para el US Open, el último Grand Slam del año.

El tenista manacorí contrajo matrimonio en octubre de 2019 con Mery “Xisca” Perelló, después de casi 15 años de relación, y ella es la directora de la Fundación que lleva el nombre del tenista.

Nadal y Perelló confirmaron en junio que esperan a su primer hijo

Según fuentes de su círculo más cercano, el primer bebé de Rafa Nadal y Mery Perelló llegará al mundo el próximo mes de octubre de 2022, ya que Xisca se encuentra en su quinto mes de embarazo y además, ya saben el sexo del bebé.

En 2018 Rafa Nadal no escondía su futura intención de tener hijos y cómo educaría a estos: "Me encantan los niños. Me gustaría que mis hijos hicieran lo que les gustara, no tengo ninguna intención de forzarles u obligarles a seguir mis pasos en ningún sentido".

Años después volvía a sacar el tema, esta vez bromeando con su compañero Andy Murray sobre lo que implica tener un bebé: "Estoy deseando que me despierte a las 6 de la madrugada. Espero estar en esa situación dentro de no mucho tiempo".

Nadal, que acaba de cumplir 36 años, y Perelló, a punto de llegar a los 34, llevan juntos 18 años. Se conocieron a través de la hermana de él, Maribel, que era buena amiga de Mery. La pareja se casó hace casi tres años en su tierra natal, Mallorca, en una finca al norte de la isla llamada Sa Fortaleza. Fue un enlace privado del que posteriormente se distribuyeron un par de fotografías en las que se veía a los novios abrazados, él con un chaqué gris y ella con un diseño nupcial blanco sencillo de Rosa Clará. A la celebración acudieron decenas de invitados, entre ellos rostros muy famosos como David Ferrer, Feliciano López o Carlos Moyá, que para salvaguardar la intimidad llegaron en autobús, a excepción del rey emérito, Juan Carlos I, que llegó en su propio vehículo.

Fue así que el tenista español más laureado de todos los tiempos, Rafa Nadal, y su esposa, María Francisca Mery Perelló, esperan su primer hijo juntos.

Rafael Nadal es el tenista masculino más joven de la historia en conseguir el Golden Slam, que consiste en lograr los cuatro Grand Slam y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos a lo largo de la carrera, logro únicamente compartido con Andre Agassi. Es, junto a Novak Djokovic, uno de los dos tenistas masculinos en toda la Era Abierta en conseguir el Doble Grand Slam, que consiste en ganar, al menos dos veces, cada uno de los cuatro Grand Slam a lo largo de la carrera. Además, ambos tenistas son los únicos que han sido capaces de ganar en un mismo año (2010 y 2021) tres Grand Slams en tres superficies distintas. Nadal es el tenista que más veces ganó desde el comienzo de la Era Abierta un mismo torneo de Grand Slam y Masters 1000: Roland Garros y Montecarlo (el primero en catorce ocasiones y el segundo en once); y el primero en ganar al menos un título de Grand Slam durante diez temporadas consecutivas desde 2005 hasta 2014.