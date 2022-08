Embarazada, la esposa de Rafa Nadal fue internada en España

Mery Perelló, mujer del tenista Rafael Nadal, se encuentra ingresada en una clínica privada de Palma y, según el Diario de Mallorca, podría ser sometida a una operación en las próximas horas por recomendación de sus médicos. La joven, de 33 años, se encuentra embarazada de 31 semanas. La pareja espera su hijo para octubre.

Mery, quien se casó hace ya tres años con el campeón de 22 Grand Slam, se encuentra ingresada desde el lunes y en la clínica ha estado rodeada de su familia. También se ha visto a Maribel Nadal, hermana del tenista y gran amiga de Perelló. Mientras, Rafa Nadal se encuentra en Nueva York a la espera de que se sortee el cuadro del US Open este jueves. Se desconoce si estos acontecimientos podrían cambiar sus planes. Concretamente, Rafa tiene previsto estar hoy en los partidos benéficos por Ucrania encuadrados en la iniciativa 'Tennis Plays for Peace'.

Después de ganar el pasado Roland Garros, Nadal, de 36 años reconoció que su mujer estaba embarazada. La pareja se casó el 19 de octubre de 2019. Rafa nunca ha ocultado su intención de formar una familia y en 2020 se refirió así a sus hipotéticos hijos y lo que le gustaría que hicieran: "Me gustaría que practicaran deporte, el que quisieran. Creo que hay deportes, no todos, evidentemente, que ayudan a crecer con unos valores adecuados de compañerismo, de esfuerzo, de respeto, y pienso que es un buen modelo educativo para los jóvenes. O sea, que sí, me gustaría".

Matrimonio

El tenista manacorí contrajo matrimonio en octubre de 2019 con Mery "Xisca" Perelló, después de casi 15 años de relación, y ella es la directora de la Fundación que lleva el nombre del tenista.

Los dos enamorados esperan un varón, según se desprende de los últimos rumores que han trascendido al respecto, y este podría llegar al mundo poco antes de que la pareja celebre su tercer aniversario de boda.

Nadal se encuentra este miércoles en Nueva York, donde figura en la lista de participantes en la iniciativa "El tenis juega por la paz", lanzada por la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) para apoyar a Ucrania en el día de su independencia. Próximamente participará en el próximo Gran Slam, el US Open.

