Las agencias estatales y federales están investigando una enfermedad desconocida que ha enfermado a perros en el norte de Michigan y ha matado al menos a 30 caninos en un condado después de que mostraran signos de una enfermedad parecida al parvovirus.

El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan (MDARD) dijo que está trabajando con los refugios locales de control de animales, los veterinarios, el laboratorio veterinario de la Universidad Estatal de Michigan, el Departamento de Agricultura de EEUU y otros socios en las pruebas para determinar la causa de la enfermedad.

La agencia estatal dijo que “varios perros” han enfermado con los mismos síntomas en el norte de la Península Baja del estado con una enfermedad similar al parvovirus canino, que afecta a los tractos gastrointestinales del perro y se propaga por el contacto de perro a perro y el contacto con heces y ambientes contaminados.

Mueren más de 20 perros en un refugio

El refugio de animales del condado de Otsego, en Gaylord, evidenció su propio caso e informó que esta enfermedad mató a más de 20 perros en ese lugar y algunos de ellos fallecieron incluso apenas unos días después de haber presentado los primeros síntomas. Melissa FitzGerald, directora del refugio, explicó a través de un comunicado que por ahora los veterinarios no tienen certeza de qué podría ser, pero que todo apunta a que es una nueva cepa de parvovirus.

Las autoridades estatales encontraron indicios de este virus, pero lo que resulta más extraño es que, en el momento en que hacen pruebas a algunos de los canes, los análisis dan negativo. “No hemos hablado de esto hasta ahora porque realmente no sabemos nada. Lo único es asegurarse de que sus mascotas están vacunadas y, a la primera señal de enfermedad, acudir al veterinario”, mencionó FitzGerald.

Algunos perros de Michigan han muerto por el supuesto nuevo parvovirus

Por otro lado, Nora Wineland, veterinaria del estado de Michigan, detalló que las clínicas aún estaban en las primeras etapas de investigación para determinar todo lo necesario y relacionado con la supuesta nueva cepa de “parvo”. Aunque, de los cuatro casos que tenían para analizar, algunos dieron positivo al parvovirus.

Finalmente, la especialista aseguró que por ahora todo se trata de una investigación y que “no es momento de entrar en pánico”. La recomendación es únicamente asegurarse de que las mascotas estén al día en todas sus vacunas. “Si un perro está vacunado, estará en una situación mucho mejor y será menos probable que se contagie de una enfermedad grave y necesite un tratamiento de apoyo para mantenerlo con vida”, puntulalizó.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo parvovirus en Michigan?

Esta nueva cepa se transmite de perro a perro, en su tracto gastrointestinal y puede ser letal. Según FitzGerald, el cuadro sintomatológico de los animales consta de vómitos, diarrea y heces sanguinolentas.

Por su parte, Rudi Hicks, director de control de animales en el condado de Clare, Michigan, añadió, en declaraciones citadas por el portal La Semana, que aún no había tratamiento para el dolor que los síntomas causaban en los perros que lo padecían, por lo que aconsejó a los residentes de la zona: “Mantengan a sus perros en casa, no los lleven a parques para perros y no los saquen a pasear”.